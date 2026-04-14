سیدمحمدرضا موالی زاده در حاشیه بازدید از نوار مرزی خوزستان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارندگی های اخیر، اظهار کرد: هماهنگی های لازم صورت گرفت تا از حوزه مرکزی و بالادست کارون بزرگ که شامل کارون و دز است مازاد آب به کرخه منتقل شود؛ همچنین در استان نیز از طریق کانال سلمان آب به سمت کرخه بیاید تا حقابه تالاب هورالعظیم تامین شود.

استاندار خوزستان با بیان اینکه در سمت ایرانی تالاب آب به اندازه کافی وجود دارد، تصریح کرد: در طرف عراقی نیز دریچه ها باز شده و منطقه سبز شده است به گونه ای که اگر تابش شدید آفتاب را داشته باشیم امکان خود اشتعالی کمتر است.

وی ادامه داد: چنانچه حجم آب لازم برای کشاورزی را داشته و مازاد آن را به هورالعظیم دهیم شرایط مناسب خواهد بود.

استاندار خوزستان گفت: در حال گفتگو با طرف عراقی هستیم تا مازاد آبی که در دجله وجود دارد نیز از طریق دریاچه به هورالعظیم منتقل کنند اگر این اتفاق رخ دهد در تابستان سال جاری احتمال خوداشتغالی و دود ناشی از آن در استان کاهش می یابد.

موالی زاده با اشاره به بازدید از مرزبانی استان، ضمن خداقوت به فرمانده مرزبانی خوزستان و نیروهای تحت امر آن ها، عنوان کرد: امروز آمده ایم از وضعیت مرز بازدید داشته باشیم به حمدالله شرایط در نقاط مختلف مرزی بسیار مناسب است، آمادگی نیروها در سطح بسیار بالایی است و اطمینان کامل به هموطنان می دهیم که مرزبانان غیور کشور آماده هستند.