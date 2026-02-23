شلیک مرگ در جاده باغین؛ قاتل فراری در چنگال پلیس کرمان گرفتار شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمید رضا میرحبیبی، عصر دوشنبه در تشریح جزئیات این خبر به خبرنگاران گفت: در پی وقوع یک فقره قتل مسلحانه چهار روز پیش در محور جاده باغین، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان کرمان قرار گرفت.

وی افزود: با انجام اقدامات اطلاعاتی و با چهار روز پیجویی تخصصی، عامل اصلی این قتل شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر و در بازجویی‌های اولیه به ارتکاب قتل اعتراف کرد.

رئیس پلیس آگاهی استان کرمان با بیان اینکه متهم علت اصلی قتل را اختلاف شخصی عنوان کرد افزود: در بازرسی از مخفیگاه متهم، سلاح به‌کاررفته در قتل نیز کشف و متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد.

سرهنگ میرحبیبی، با تأکید بر عزم جدی پلیس در برخورد با جرایم خشن، از شهروندان خواست، هرگونه اطلاعات مرتبط را از طریق شماره‌های فوریتی ۱۱۰ در اختیار پلیس قرار دهند.