راز قتل مرد ۴۲ ساله در رفسنجان پس از ۹ روز فاش شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا محمدی، در تشریح جزئیات این پرونده گفت: روز شنبه ۱۷ بهمن‌ماه، خانواده مردی ۴۲ ساله با مراجعه به پلیس، مفقودی وی را اعلام کردند که بلافاصله با صدور دستورات قضایی لازم، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: از همان ساعات اولیه، تحقیقات تخصصی و شبانه‌روزی با نظارت بازپرس ویژه قتل دادسرای عمومی و انقلاب رفسنجان آغاز شد و کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام اقدامات اطلاعاتی، بررسی سرنخ‌ها و بازجویی از مظنونان احتمالی، روند رسیدگی به پرونده را با قاطعیت دنبال کردند.

دادستان رفسنجان ادامه داد: در نهایت پس از گذشت ۹ روز از اعلام مفقودی، متهم اصلی شناسایی و دستگیر شد و در بازجویی‌های فنی و تخصصی به ارتکاب قتل اعتراف کرد.

محمدی، با بیان اینکه انگیزه این جنایت اختلافات خانوادگی بوده است، تصریح کرد: با صدور قرار بازداشت موقت، متهم در اختیار دستگاه قضایی قرار دارد و تحقیقات تکمیلی ادامه دارد.