  1. استانها
  2. کرمان
۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۲۴

راز قتل مرد ۴۲ ساله در رفسنجان پس از ۹ روز فاش شد

راز قتل مرد ۴۲ ساله در رفسنجان پس از ۹ روز فاش شد

کرمان- دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رفسنجان از شناسایی و دستگیری قاتل مرد ۴۲ ساله پس از ۹ روز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا محمدی، در تشریح جزئیات این پرونده گفت: روز شنبه ۱۷ بهمن‌ماه، خانواده مردی ۴۲ ساله با مراجعه به پلیس، مفقودی وی را اعلام کردند که بلافاصله با صدور دستورات قضایی لازم، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: از همان ساعات اولیه، تحقیقات تخصصی و شبانه‌روزی با نظارت بازپرس ویژه قتل دادسرای عمومی و انقلاب رفسنجان آغاز شد و کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام اقدامات اطلاعاتی، بررسی سرنخ‌ها و بازجویی از مظنونان احتمالی، روند رسیدگی به پرونده را با قاطعیت دنبال کردند.

دادستان رفسنجان ادامه داد: در نهایت پس از گذشت ۹ روز از اعلام مفقودی، متهم اصلی شناسایی و دستگیر شد و در بازجویی‌های فنی و تخصصی به ارتکاب قتل اعتراف کرد.

محمدی، با بیان اینکه انگیزه این جنایت اختلافات خانوادگی بوده است، تصریح کرد: با صدور قرار بازداشت موقت، متهم در اختیار دستگاه قضایی قرار دارد و تحقیقات تکمیلی ادامه دارد.

کد خبر 6756668

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها