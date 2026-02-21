زن ۳۰ ساله کهنوجی به دست همسرش به قتل رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن دهقان، گفت: با وقوع یک مشاجره خانوادگی که به قتل منجر شده بود، موضوع به سرعت در دستور کار پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی شهرستان کهنوج قرار گرفت.
وی افزود: در بررسی اولیه مشخص شد ضارب پس از ارتکاب جرم از محل متواری شده است.
دهقان، اضافه کرد: مأموران پلیس آگاهی با انجام اقدامات تخصصی، فنی و رصدهای اطلاعاتی موفق شدند مخفیگاه متهم را در کمتر از دو ساعت شناسایی و با یک عملیات غافلگیرانه وی را دستگیر کنند.
دادستان کهنوج، افزود :متهم در بازجوییها به جرم خود اعتراف کرد و تحقیقات از او برای افشای انگیزهاش از این جنایت ادامه دارد.
