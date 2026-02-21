  1. استانها
  2. کرمان
۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۱۶

زن ۳۰ ساله کهنوجی به دست همسرش به قتل رسید

کرمان-دادستان عمومی و انقلاب کهنوج از قتل یک زن ۳۰ ساله به دست شوهرش و دستگیری قاتل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن دهقان، گفت: با وقوع یک مشاجره خانوادگی که به قتل منجر شده بود، موضوع به سرعت در دستور کار پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی شهرستان کهنوج قرار گرفت.

وی افزود: در بررسی اولیه مشخص شد ضارب پس از ارتکاب جرم از محل متواری شده است.

دهقان، اضافه کرد: مأموران پلیس آگاهی با انجام اقدامات تخصصی، فنی و رصدهای اطلاعاتی موفق شدند مخفیگاه متهم را در کمتر از دو ساعت شناسایی و با یک عملیات غافلگیرانه وی را دستگیر کنند.

دادستان کهنوج، افزود :متهم در بازجویی‌ها به جرم خود اعتراف کرد و تحقیقات از او برای افشای انگیزه‌اش از این جنایت ادامه دارد.

کد خبر 6755152

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها