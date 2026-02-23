به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین دهناد در جلسه شورای اسلامی شهر قم با تأکید بر اهمیت جلوههای هویتی و تاریخی این شهر گفت: هویت غنی تاریخی و میراث فرهنگی قم یکی از مهمترین شاخصههای هویتی شهر است و بهرهگیری درست از آن میتواند نقش مؤثری در تقویت هویت شهری ایفا کند.
وی افزود: بررسی تمدن هفت تا هشت هزار ساله قم نشان میدهد که حتی در دورههای پیش از اسلام یکتاپرستی در این سرزمین وجود داشته و پس از اسلام، با قرار گرفتن قم بهعنوان پایگاه اصلی تشیع، این هویت تقویت شده است.
دهناد با بیان اینکه نمایش آثار تاریخی و فرهنگی این تمدن چند هزار ساله اهمیت دارد، تصریح کرد: تقویت هویت شهری باعث افزایش تعلق شهروندان به شهر خواهد شد.
عضو شورای اسلامی شهر قم ادامه داد: با توجه به انگیزه و تلاش مدیران مجموعه میراث فرهنگی برای راهاندازی سریع موزه جامع قم، شورا وظیفه دارد تسهیلات و حمایتهای لازم را فراهم کند تا این پروژه مهم با سرعت و کیفیت مناسب اجرایی شود.
وی گفت: مدیریت شهری و اداره کل میراث فرهنگی برنامهای مشترک برای جمعآوری آثار تاریخی که ممکن است در اختیار خانوادهها یا افراد باشد تدوین کنند و مکان مناسبی برای تجمیع این آثار در نظر گرفته شود.
دهناد افزود: در این مسیر میتوان مشوقهایی برای مشارکت شهروندان در نظر گرفت تا فرهنگ حفظ و ارائه میراث تاریخی ترویج یابد.
عضو شورای شهر قم با اشاره به وضعیت بافت تاریخی شهر بیان کرد: بافت کنونی قم نیازمند بازنگری و ایجاد سیاستها و مشوقهای مناسب است تا کمبودهای سرانههای شهری در این محدوده برطرف شود.
وی افزود: مطالعات بازنگری ضوابط بافت تاریخی و طرح جامع شهر فرصت مناسبی برای احیای این بافت کهن است و اقدامات دورههای گذشته شورا در قالب بستههای مشوق باعث ایجاد فضاهای اقامتی و خدماتی در خانههای تاریخی شده که به احیای بافت کمک کرده است.
دهناد در پایان اظهار داشت: همکاری مجموعه مدیریت شهری و اداره کل میراث فرهنگی در احیای بافت تاریخی و ارتقای هویت فرهنگی و تاریخی شهر ضروری است و با نگاه حمایتی و برنامهریزی مدون میتوان شرایط لازم برای بهرهبرداری مؤثر و فرهنگی از میراث تاریخی قم را فراهم کرد.
