  1. جامعه
  2. رفاه و خدمات اجتماعی
۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۸:۲۹

اجرای طرح آموزشی_تحقیقاتی آموزش کمک‌های اولیه برای ۳۰۰ دانش‌آموز

به گزارش خبرگزاری مهر ، سعید مهرسروش معاون آموزش اورژانس استان تهران اعلام کرد: در قالب یک طرح آموزشی_تحقیقاتی ، ۳۰۰ دانش‌آموز از پایه اول تا ششم طی مدت پنج روز و در قالب پنج گروه آموزشی در مدت زمان ۳۰ ساعت تحت آموزش مهارت‌های پایه کمک‌های اولیه و احیای قلبی ریوی قرار گرفتند.

مهرسروش افزود: پیش از آغاز آموزش‌ها، از دانش‌آموزان پیش‌آزمون به‌عمل آمد تا سطح آگاهی اولیه آنان سنجیده شود. پس از اجرای برنامه‌های آموزشی متنوع، شامل آموزش احیای قلبی ریوی، استفاده از انیمیشن‌، سرود و حضور آمبولانس دوستدار کودک، از شرکت‌کنندگان پس‌آزمون گرفته شد.

وی در ادامه گفت: نتایج حاصل از مقایسه پیش‌آزمون و پس‌آزمون در قالب یک طرح تحقیقاتی انجام شد که بیانگر تأثیر مثبت آموزش‌های تعاملی و کودک‌محور در افزایش دانش و آمادگی دانش‌آموزان برای مواجهه با موقعیت‌های اضطراری است.

در پایان مهرسروش هدف از اجرای این طرح را ارتقای تاب‌آوری کودکان در برابر حوادث و فراهم‌سازی بستر علمی برای توسعه آموزش‌های همگانی در مدارس عنوان کرد.

کد خبر 6757907

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها