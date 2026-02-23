۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۹:۰۰

اجرای طرح نظارتی ۶۳ روزه بازار خراسان جنوبی برای رمضان و نوروز

بیرجند - مدیرکل صمت خراسان جنوبی از اجرای طرح ویژه نظارت بر بازار همزمان با ماه مبارک رمضان و عید نوروز خبر داد و گفت: در حال حاضر هیچ کمبودی در تأمین کالاهای اساسی در استان نداریم.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی پارسا عصر دوشنبه در شورای اداری استان اظهار کرد: بر اساس آیین‌نامه طرح بهبود معیشت و امنیت غذایی، تأمین کالا بر عهده جهاد کشاورزی و مدیریت و نظارت بر بازار بر عهده سازمان صمت است که این دو بخش به‌صورت هماهنگ در استان فعالیت می‌کنند.

وی با اشاره به اجرای طرح نظارتی ویژه افزود: این طرح از ۱۱ بهمن تا ۱۵ فروردین به مدت ۶۳ روز در سراسر استان اجرا می‌شود و ۳۶ تیم بازرسی بر شبکه توزیع کالا و خدمات نظارت دارند که شش تیم به‌صورت مستمر در مرکز استان مستقر هستند.

مدیرکل صمت خراسان جنوبی ادامه داد: نظارت‌ها علاوه بر کالاهای اساسی و صنفی مانند پوشاک، شیرینی و آجیل، خدماتی همچون قالیشویی، خشکشویی، دفاتر خدمات مسافرتی، رستوران‌ها و مجتمع‌های خدماتی بین‌راهی را نیز شامل می‌شود.

پارسا از تهیه فهرست کشیک نوروزی اصناف خبر داد و گفت: واحدهای صنفی منتخب در ایام تعطیلات آماده خدمت‌رسانی به مردم خواهند بود و نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا نیز از اسفندماه در مرکز استان و برخی شهرستان‌ها برپا شده است.

وی با تأکید بر وضعیت مناسب ذخایر کالاهای اساسی افزود: با برگزاری مستمر جلسات تنظیم بازار در استانداری، روند تأمین و توزیع کالا به‌طور دقیق رصد می‌شود و در حال حاضر نگرانی خاصی در این زمینه وجود ندارد.

مدیرکل صمت خراسان جنوبی همچنین از هدفمند شدن نظارت‌ها خبر داد و بیان کرد: شهرها به مناطق مختلف تقسیم شده‌اند تا هر تیم بازرسی مسئولیت محدوده مشخصی را بر عهده داشته باشد و نظارت با دقت بیشتری انجام شود.

پارسا تصریح کرد: توزیع کالاهای اساسی و میوه مورد نیاز روستاها نیز در دستور کار قرار دارد و از طریق سامانه‌های ارتباطی از جمله شماره ۱۲۴، شکایات مردمی درباره گران‌فروشی و تخلفات رسیدگی می‌شود.

وی با تأکید بر نقش مشارکت دستگاه‌ها و اصناف گفت: تنظیم بازار نیازمند همکاری همه دستگاه‌های اجرایی و همراهی مردم است و امیدواریم با تداوم این اقدامات، شهروندان در ایام پایانی سال با کمترین مشکل در تأمین کالا مواجه شوند.

کد خبر 6757946

