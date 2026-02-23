به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه ۴ اسفندماه ۱۴۰۴، نامدار صیادی رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان به همراه مدیر باغبانی سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ازنا، از طرح‌های باغبانی و پروژه‌های گلخانه‌ای این شهرستان بازدید کرد.

توسعه باغات در اراضی شیبدار با ارقام کم‌آب‌بر

در ابتدای این بازدید، طرح‌های توسعه باغات در اراضی شیبدار روستاهای زرنان و کامیان علیا مورد بررسی قرار گرفت.

در این طرح‌ها، کاشت نهال در زمین‌های شیبدار و کم‌بازده با استفاده از ارقام کم‌آب‌بر نظیر بادام اجرا شده است.

هدف از اجرای این طرح‌ها، بهره‌گیری بهینه از اراضی کم‌آب، کاشت گونه‌های مقاوم به خشکی، جلوگیری از فرسایش خاک، افزایش بهره‌وری زمین‌های شیبدار و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی عنوان شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان در حاشیه این بازدید با تأکید بر اهمیت مدیریت منابع آب و خاک اظهار داشت: توسعه باغات دیم و کم‌آب‌بر در اراضی شیبدار، علاوه بر افزایش درآمد بهره‌برداران، نقش مؤثری در جلوگیری از مهاجرت روستاییان دارد.

وی افزود: امسال برنامه تأمین و توزیع یکصد هزار اصله نهال در سطح استان در دستور کار قرار گرفته که بخش عمده‌ای از آن تهیه شده و در حال توزیع بین متقاضیان است.

حمایت فنی و اعتباری از باغداران

صیادی با اشاره به حمایت‌های فنی و اعتباری از باغداران تصریح کرد: تأمین نهال‌های گواهی‌شده، ارائه آموزش‌های ترویجی و تسهیل پرداخت تسهیلات، از جمله اقدامات سازمان برای توسعه باغات اقتصادی و مقاوم در برابر تنش‌های اقلیمی است.

وی همچنین بر ضرورت اصلاح الگوی کشت متناسب با شرایط اقلیمی استان تأکید کرد و گفت: آینده بخش کشاورزی در گرو حرکت به سمت کشت‌های کم‌آب‌بر و محصولات با ارزش افزوده بالاتر است.

بازدید از گلخانه شیشه‌ای مدرن با تولید بلوبری صادراتی

در ادامه این بازدید، رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان از پروژه گلخانه شیشه‌ای در حال احداث شهرستان ازنا نیز بازدید کرد.

این پروژه با مساحت ۲۰ هزار مترمربع و بر بستر کشت هیدروپونیک، برای نخستین‌بار در استان به تولید محصول بلوبری اختصاص یافته است.

صیادی با اشاره به اهمیت توسعه کشت‌های گلخانه‌ای اظهار داشت: گلخانه‌ها از راهکارهای اساسی افزایش تولید در واحد سطح و مدیریت بهینه مصرف آب هستند و سازمان از سرمایه‌گذاران این حوزه حمایت جدی خواهد کرد.

وی افزود: پروژه‌های مدرن گلخانه‌ای، علاوه بر افزایش تولید، زمینه تولید محصولات صادرات‌محور و ارزآوری برای استان را فراهم می‌کنند و می‌توانند نقش مهمی در رونق اقتصادی و اشتغال‌زایی ایفا کنند.

بر اساس این گزارش، این گلخانه با پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصدی در آستانه بهره‌برداری قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود سالانه بیش از ۱۰ تن بلوبری صادراتی تولید کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان در پایان بر لزوم تسریع در رفع موانع اداری و تکمیل پروژه‌های نوین گلخانه‌ای برای بهره‌برداری هرچه سریع‌تر تأکید کرد.