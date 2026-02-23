به گزارش خبرگزاری مهر، عصر امروز دوشنبه چهارم اسفندماه سند تفاهم هفدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان در ۱۰ سرفصل اصلی تدوین و میان فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی کشورمان و شاهین مصطفییف معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان به امضا رسید؛ سندی که چارچوب همکاریهای دوجانبه را در حوزههای زیرساختی، انرژی، آب و سایر بخشهای اقتصادی و اجتماعی ترسیم میکند.
در حوزه حملونقل، موضوعاتی همچون حملونقل جادهای، مدیریت مرزها و توسعه حملونقل ریلی مورد بررسی و تفاهم قرار گرفت. همچنین اجرای پروژههای زیرساختی شامل پل کلاله–آقبند، پل آستارا، تعریض جاده کلاله به جلفا، اتصال ریلی کلاله به سیهرود و راهاندازی پایانه ریلی آستارا در مرز دو کشور از محورهای مهم این سند بود که طرفین بر تسریع در عملیاتی شدن آنها تأکید کردند.
در بخش انرژی، همکاری در بلوکهای یک و دو نفتی و تشکیل کارگروه مشترک برای پیگیری و اجرای تفاهمنامههای مربوطه به تصویب رسید. در حوزه برق نیز اتصال شبکه برق سه کشور ایران، جمهوری آذربایجان و روسیه و همچنین صادرات برق جمهوری آذربایجان به ایران از موضوعات مورد توافق بود.
در حوزه آب، همکاریهای مرتبط با سد و نیروگاههای خداآفرین و قیزقلعهسی و نیز موضوعات مربوط به نیروگاه مارازاد–اردوباد مورد بحث و بررسی قرار گرفت و توافقات لازم در این زمینه حاصل شد.
علاوه بر این، در سایر حوزهها از جمله ورزش و جوانان، بخشهای فرهنگی و اجتماعی، گردشگری، کشاورزی، گمرک، صنعت، سرمایهگذاری و دیگر عرصههای اقتصادی نیز تفاهمات لازم میان دو طرف به عمل آمد و در نهایت سند همکاری مشترک به امضای مقامات دو کشور رسید؛ سندی که میتواند زمینهساز گسترش مناسبات اقتصادی و تقویت همکاریهای راهبردی میان ایران و جمهوری آذربایجان باشد.
