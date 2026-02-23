تشکیل ۴۱۸۷ پرونده تخلف صنفی در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، الله کرم رزاقی شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران با تشریح عملکرد ۱۱ ماهه حوزه نظارت بر بازار کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: در راستای صیانت از حقوق مصرفکنندگان و کنترل بازار، بیش از ۲۲ هزار عملیات بازرسی از واحدهای صنفی در سطح استان انجام شده است.
وی افزود: در نتیجه این بازرسیها، ۳ هزار و ۶۲۰ واحد متخلف شناسایی شدند که پس از تشکیل پرونده، برای رسیدگی و صدور حکم به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی شدند.
معاون بازرسی و نظارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد مجموع تخلفات کشفشده در این مدت را ۴ هزار و ۱۸۷ مورد اعلام کرد و گفت: برخورد با متخلفان بدون اغماض در دستور کار بازرسان قرار دارد.
وی با اشاره به نقش گزارشهای مردمی در ساماندهی بازار تصریح کرد: طی ۱۱ ماه گذشته یک هزار و ۹۸۹ شکایت در سامانه ۱۲۴ ثبت شده است.
به گفته معاون بازرسی و نظارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد از این تعداد ۸۷ مورد به دلیل نقص مدارک یا ماهیت موضوع قابل پیگیری نبود، اما سایر گزارشها در کوتاهترین زمان بررسی و تعیین تکلیف شدند.
وی تأکید کرد: بیشترین تخلف ثبتشده مربوط به عدم درج قیمت کالا و خدمات است که زمینه سوءاستفاده و گرانفروشی را فراهم میکند و خط قرمز بازرسان به شمار میرود.
رزاقی همچنین از تشکیل ۵۰ پرونده در حوزه عرضه کالای غیرمجاز، تقلبی، فاقد شناسه و قاچاق خبر داد و گفت: در این پروندهها علاوه بر ضبط کالاهای مکشوفه، متخلفان برای برخورد قانونی به تعزیرات حکومتی معرفی شدهاند.
وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی از جمله گرانفروشی، کمفروشی یا عدم درج قیمت، موضوع را از طریق سامانه ۱۲۴ گزارش دهند تا در اسرع وقت رسیدگی شود.
