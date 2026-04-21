به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی ترکیه، وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد: ۴ فلسطینی، از جمله دو کودک، صبح سه شنبه (دیروز) درکرانه باختری اشغالی در نتیجه حملات شهرکنشینان و جراحات ناشی از تیراندازی ارتش اسرائیل در چندین منطقه، از جمله دو مورد در روستای المغیر، شرق رامالله، شهید شدند.
حماس در بیانیهای مطبوعاتی افزود: «هدف قرار دادن یک مدرسه در روستای المغیر توسط شهرکنشینان، نشاندهنده ماهیت تهاجمی اسرائیل است که مناطق مختلف کرانه باختری در معرض آن قرار دارند.»
جنبش حماس خاطرنشان کرد که این حملات همه جنبههای زندگی و همه اقشار جامعه فلسطینی را «بدون تمایز بین زنان، کودکان و سالمندان» در چارچوب سیاست «ارعاب و آوارگی سیستماتیک» هدف قرار میدهد.
حماس تأکید کرد که «خون آنها بیهوده ریخته نخواهد شد» و این خون «سوختی برای پایداری» در مقابله با «پروژه جنایتکارانه» خواهد بود.
او تأکید کرد که این جنایات «در شکستن اراده مردم فلسطین یا ریشهکن کردن آنها از سرزمینشان موفق نخواهند شد.»
حماس از فلسطینیان ساکن کرانه باختری خواست تا «تقابل» با ارتش و شهرکنشینان اسرائیلی را تشدید و نقش کمیتههای حفاظت مردمی را در مناطق هدف فعال کنند و از این طریق توانایی ساکنان را در مقاومت در برابر حملات تقویت نمایند.
حماس از جامعه بینالمللی خواست تا مسئولیتهای قانونی و انسانی خود را به عهده بگیرد و فوراً برای توقف حملات شهرکنشینان صهیونیست اقدام کند و دولت اسرائیل را به دلیل ارائه پوشش و پشتیبانی از این حملات پاسخگو کند.
از ساعات اولیه صبح سه شنبه، به دنبال یورش شهرک نشینان صهیونیست به روستای المغیر، این روستا صحنه درگیریهای میان آنان با شهرک نشینان بوده است که طی آن به گفته منابع محلی، دو نفر شهید و تعدادی دیگر زخمی شدند.
روستای المغیر روز یکشنبه، توسط نیروهای ارتش اسرائیل محاصره شد و همزمان با آن حملهای از سوی شهرکنشینان صورت گرفت که درگیریهایی را در این منطقه به دنبال داشت.
حملات شهرکنشینان و تهاجم ارتش صهیونیستی از اکتبر ۲۰۲۳ در مناطق مختلف کرانه باختری افزایش یافته است.
طبق دادههای مرکز مقابله با دیوار حائل و شهرکسازیهای فلسطین، شهرکنشینان در ماه مارس ۴۹۷ حمله علیه فلسطینیان و اموال آنها در کرانه باختری انجام دادند که این حملات به شهادت ۹ فلسطینی منجر شد.
از اکتبر ۲۰۲۳، طبق آمار رسمی فلسطینی، حملات ارتش صهیونیستی و شهرکنشینان در کرانه باختری، به شهادت دست کم ۱۱۵۴ فلسطینی، زخمی شدن تقریباً ۱۱ هزار و ۷۵۰ نفر و بازداشت نزدیک به ۲۲ هزار نفر منجر شده است.
نظر شما