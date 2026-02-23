تأکید ولیعهد عربستان و رئیس جمهوری مصر بر توسعه روابط و امنیت منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رسمی عربستان (واس) گزارش داد که محمد بن سلمان بن ولیعهد این کشور شامگاه امروز در کاخ السلام شهر جده، در ضیافت افطار با عبدالفتاح السیسی رئیس‌جمهور مصر دیدار و گفت‌وگو کرد.

براساس گزارش واس، دو طرف در این دیدار، روابط دوجانبه و راه‌های تقویت و توسعه آن در حوزه‌های مختلف را بررسی کردند.

همچنین شماری از مسائل جهان عرب و اسلام، تحولات منطقه خاورمیانه و تلاش‌های انجام‌شده در خصوص آن، به‌ویژه موضوعات مرتبط با امنیت و ثبات منطقه، مورد بحث قرار گرفت.

این دیدار با حضور شماری از مقامات ارشد سیاسی و امنیتی دو کشور برگزار شد.