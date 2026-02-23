جشنواره قرآنی «ضیافت نور» در ۱۴ نقطه مشهد برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، عقیل قدرتی اظهار کرد: جشنواره قرآنی «ضیافت نور» از ۷ تا ۱۶ ماه مبارک رمضان (۶ تا ۱۵ اسفند ۱۴۰۴)، همه‌روزه ساعت ۱۷ تا ۲۲ در ۱۱ فرهنگ‌سرای مشهد، مسجد الزهرا(س) که در حوادث دی‌ماه مورد حمله قرار گرفت و مجموعه ورزشی برادران شهید نامی اجرا خواهد شد.

معاون فرهنگی‌هنری سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد با بیان اینکه این جشنواره میزبان روزه‌داران و خانواده‌های مشهدی خواهد بود، افزود: برنامه‌ها با ضیافت افطاری ساده آغاز می‌شود و مردم پس از صرف افطار در کنار خانواده، از برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری بهره‌مند می‌شوند.

وی اظهار کرد: جنگ قرآنی، محافل انس با قرآن، اکران فیلم، نمایشگاه‌های قرآنی با مشارکت تشکل‌های مردمی، ایستگاه‌های فرهنگی، اجتماعی، گردشگری و همچنین غرفه‌های بازی و سرگرمی برای کودکان و نوجوانان و ویژه‌برنامه روزه‌اولی‌ها از جمله بخش‌های این جشنواره است.

قدرتی تصریح کرد: این رویداد با مشارکت فرهنگ‌سراها، معاونت‌های فرهنگی مناطق، هیئات مذهبی، مساجد، تشکل‌های قرآنی و شورای اجتماعی محلات برگزار می‌شود و تلاش داریم فضایی معنوی، شاد و خانوادگی را در شب‌های ماه میهمانی خدا رقم بزنیم.