تکریم حافظان و قاریان قرآن کریم، تکریم قرآن است/ فرهنگ قرآن راهگشای کاهش آسیب های اجتماعی

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد ذاکری ظهر پنج شنبه در جلسه شورای اداری نیشابور در تالار شهید عابد فرمانداری این شهرستان، اظهارکرد: اگر در تکریم کم بگذاریم به نسل جوان و خون شهدا که جانشان را برای احیای قرآن فدا کردند، جفا کردیم.
وی اظهار داشت: نیشابور یکی از قطبهای قرآنی شرق کشور محسوب میشود که چهرههای قرآنی زیادی را معرفی کرده است.
این مقام مسئول محلی خاطرنشان کرد: تقویم روزشمار معکوس از 14 روز مانده به آغازین روز مسابقات بهخاطر اینکه بعد از گذشت 14 سال مسابقات قرآنی مرحله استانی اوقاف در نیشابور برگزار میشود، شروع شد و موج اطلاعرسانی پیامکی، تبلیغات شهری و رسانهای شکل گرفته است.
ذاکری با اشاره به اینکه بیش از 40 محفل قرآنی در شهرهای هفتگانه، روستاهای بزرگ شهرستان و نمایشگاه بزرگ محصولات قرآنی در نیشابور برپا میشود، تصریح کرد: نخستین جلسه ستاد اجرای مسابقات به ریاست فرماندار ویژه نیشابور با حضور مسئولان کمیتههای 20 گانه برگزار شد.
وی یادآور شد: در تمام مقاطع آموزشی به آموزش قرآن توجه شده است اما خروجی کار را میبینیم که خیلیها در روخوانی و روانخوانی هم مشکل دارند.
سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه نیشابور معتقد است: آموزش تخصصی قرآن بهویژه حفظ، دستور مقام معظم رهبری است تا یکی از عواملی باشد که از تهاجم فرهنگی بیگانگان در امان باشیم.
ذاکری با بیان اینکه متاسفانه کمترین توجه به موضوعات قرآنی در ادارات دیده شده است، تصریح کرد: بعضی دستگاههای اجرایی کمترین توجه به موضوعات قرآنی را دارند و این در حالی است که به سایر نیازهای فرهنگی و ورزشی توجه مناسب میشود و آن وقت میخواهیم مسائل قرآنی در سطوح مختلف دیده شود.
وی اضافه کرد: موضوع حجاب، آفتهای اجتماعی و خیابانی به خوبی دیده میشود و قرآن میتواند راه حل باشد.
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