به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر طهماسبی شامگاه سه‌شنبه در مراسم افتتاحیه دهمین نمایشگاه قرآن و عترت استان گلستان اظهار کرد: بیش از ۳۰ موسسه قرآنی با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در برگزاری این نمایشگاه بزرگ و معنوی مشارکت کردند.

وی افزود: کشوری که قرآن و عترت را داشته باشد، هیچ مشکلی و غمی نخواهد داشت.

طهماسبی با تأکید بر اهمیت قرآن و عترت در جهان اسلام، گفت: جمهوری اسلامی ایران از قرآن کریم و عترت پیامبر اسلام بهره‌مند است و همه مسلمانان در نقاط مختلف جهان به این ارزش‌ها احترام می‌گذارند و از آثار معنوی آن استفاده می کنند.

استاندار گلستان ادامه داد: فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی در حال حاضر به یکی از ابزارهای مهم دشمنان تبدیل شده‌اند و باید از این فرصت‌ها برای ترویج فرهنگ قرآن و عترت استفاده کنیم. وی همچنین اشاره کرد: نمایشگاه قرآن و عترت فرصتی است تا به‌ویژه برای جوانان، که تشنه یادگیری آموزه‌های دینی هستند، فرهنگ‌سازی و از این طریق به توسعه جامعه اسلامی کمک کنیم.

وی همچنین با تقدیر از تلاش موسسات قرآنی استان گفت: موسسات قرآنی در استان گلستان و گرگان بدون هیچ چشم داشتی، با کمترین هزینه، بهترین خدمات را به جامعه اسلامی ارائه می‌دهند.

طهماسبی در ادامه افزود: دشمنان در فضای مجازی در تلاش هستند تا خانواده‌ها و فرهنگ‌های اسلامی را هدف قرار دهند و برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی می‌تواند نقش مهمی در مقابله با این تهدیدها ایفا کند.

استاندار گلستان با اشاره به اهمیت تفسیر و درک قرآن گفت: قرآن باید از طاقچه‌ها برداشته شده و در زندگی ما رسوخ پیدا کند. باید چنین نمایشگاه‌هایی بیشتر برگزار شود تا جوانان و مردم را بیدار کند و آن‌ها را با آموزه‌های قرآن و عترت آشنا سازد.

دهمین نمایشگاه قرآن و عترت استان گلستان از ۵ اسفند ماه به مدت یک هفته در تالار فخرالدین اسعد گرگانی ادامه خواهد داشت و علاقه مندان می‌توانند از این فرصت برای آشنایی بیشتر با معارف قرآنی و فرهنگی استفاده کنند.