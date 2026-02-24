به گزارش خبرنگار مهر، یاسر علیجانی شامگاه سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که در راستای اجرای طرح «زندگی با آیه‌ها» در اداره کل تبلیغات اسلامی گیلان برگزار شد، با تأکید بر نقش اثرگذار رسانه‌ها در گفتمان‌سازی فرهنگی اظهار کرد: موفقیت این طرح در گرو همراهی جدی رسانه‌ها و تولید محتوای هدفمند و اقناعی است.

وی با اشاره به ظرفیت ماه مبارک رمضان برای ترویج مفاهیم دینی افزود: طرح «زندگی با آیه‌ها» با هدف تبیین کاربردی آیات قرآن کریم در زندگی فردی و اجتماعی طراحی شده و تلاش دارد پیوند میان مفاهیم قرآنی و زیست روزمره مردم را تقویت کند.

معاون روابط عمومی و تشریفات استانداری گیلان تصریح کرد: رسانه‌ها به عنوان بازوی توانمند جریان‌سازی در استان می‌توانند با روایت‌سازی صحیح و بهره‌گیری از قالب‌های نوین رسانه‌ای، زمینه مشارکت گسترده اقشار مختلف به‌ویژه نسل جوان را در این طرح فراهم کنند.

علیجانی با بیان اینکه هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و فعالان رسانه‌ای ضروری است، گفت: استانداری گیلان از برنامه‌های فرهنگی در چارچوب این طرح حمایت می‌کند و آمادگی دارد بسترهای لازم برای اطلاع‌رسانی گسترده و هماهنگ را فراهم سازد.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت استمرار این رویکرد فرهنگی خاطرنشان کرد: تبدیل طرح «زندگی با آیه‌ها» به یک جریان پایدار فرهنگی نیازمند همکاری مستمر نهادها و رسانه‌هاست و می‌تواند به تقویت سرمایه اجتماعی و تعمیق باورهای دینی در استان منجر شود.