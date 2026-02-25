به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابراهیم حمیدی، صبح چهارشنبه در نشست ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم انتخاباتی که به صورت ویدئو کنفرانس با دادستان کل کشور برگزار شد گفت: در بحث انتخابات شوراهای شهر، سه هزار و ۷۸ نفر در استان کرمان ثبت نام کرده‌اند که نسبت به دوره قبل ۴۹.۷ درصد رشد نشان می‌دهد و در این رابطه ۷۰ نفر از این افراد انصراف داده‌اند.

وی اظهارداشت: در انتخابات شوراهای روستایی نیز ۱۹ هزار و ۷۳۷ نفر ثبت نام کرده‌اند که ۱۷.۵ درصد نسبت به گذشته افزایش داشته است.

رئیس کل دادگستری استان کرمان بیان کرد: در دو هزار و ۹۹۹ روستا در استان و همچنین در ۸۵ شهر استان، مجموعا سه هزار و سه شعبه انتخاباتی برای برگزاری شوراهای شهر و روستا پیش‌بینی شده است.

حجت الاسلام حمیدی، در خصوص تایید صلاحیت‌ها اظهار داشت: در بخش شهری، ۹۸ درصد از افراد در هیئت‌های اجرایی و سپس همین درصد در هیئت‌های نظارت تایید صلاحیت شده‌اند.

وی همچنین به تشکیل ستاد پیشگیری از جرائم انتخاباتی در استان کرمان اشاره کرد و گفت: این ستاد بلافاصله پس از ابلاغ بخشنامه توسط معاون محترم اجتماعی دادگستری استان تشکیل شد و تاکنون سه جلسه استانی با ۱۴ مصوبه درمرکز استان و ‌۹ جلسه در شهرستان ها با ۵۶ مصوبه برگزار شده است.

رئیس کل دادگستری استان کرمان خاطرنشان کرد: کارگروه‌های هماهنگی و تبادل اطلاعات، رصد و پیشگیری فضای مجازی، کمیته اطلاع رسانی و آموزش نیز فعالیت خود را آغاز کرده‌اند.

حجت الاسلام حمیدی، ادامه داد: ۳۱ شعبه ویژه رسیدگی به جرایم انتخاباتی در استان کرمان تعیین و ابلاغ‌های مربوطه نیز صادر شده است.

وی ضمن اشاره به این مطلب که ارسال منظم صورتجلسات ستاد پیشگیری و رسیدگی‌به جرائم انتخاباتی استان به ستادکشوری و روسای دادگستری‌ها و دادستان‌های استان انجام شده است، افزود: همچنین جرائم و تخلفات کارکنان و دستگاه‌های اجرایی احصا و ابلاغ شده و کتابچه انتخابات نیز جهت اطلاع رسانی در بین اعضای ستاد توزیع گردیده است.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با تاکید بر هماهنگی‌های موجود و تجارب موفق دوره‌های گذشته، پیش‌بینی کرد که انتخابات در استان کرمان به بهترین وجه برگزار خواهد شد.

حمیدی، خاطرنشان کرد: هیچ شهرستان قرمزی در استان کرمان چه قبل و چه بعد از انتخابات نداریم و برخی شهرستان‌ها ممکن است در روزبرگزاری انتخابات وضعیت زرد داشته باشند که در دستور کار ویژه قرار دارند و تمهیدات لازم برای برگزاری روندی سالم، رقابتی و با مشارکت بالا فراهم است.

وی اعلام کرد: هیچ مشکل خاصی در سطح استانی یا شهرستانی برای برگزاری انتخابات در استان کرمان وجود ندارد.