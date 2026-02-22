به گزارش خبرنگار مهر، ابوذر عطاپور، عصر یکشنبه در نشست خبری، با اشاره به پایان مهلت ثبت‌نام نامزدهای انتخابات شوراهای روستایی در استان کرمان گفت: تعداد ۱۹ هزار و ۷۳۷ نفر در این انتخابات نام‌نویسی کرده‌اند که نشان‌دهنده رشد ۱۷.۵ درصدی نسبت به دوره گذشته است.

وی افزود:این استقبال خوب در حدی بوده است که روستایی نبوده که متقاضی باشد و نامزد انتخاباتی نداشته باشد.

جزئیات مشارکت در انتخابات شوراهای روستا

رئیس ستاد انتخابات استان کرمان اعلام کرد: انتخابات شوراها در ۲ هزار و ۹۹۹روستای استان کرمان برگزار خواهد شد و بر سر ۹ هزار و ۲۹۳ کرسی شورا رقابت صورت می‌گیرد که این تعداد روستاها نسبت به دوره قبل، پنج درصد رشد داشته است.

عطاپور، ادامه داد: در بخش مشارکت جنسیتی، ۱۹ درصد از کل ثبت‌نام‌ کنندگان را بانوان تشکیل می‌دهند که حاکی از افزایش چهار درصدی مشارکت زنان است. همچنین تعداد ۲۸ نفر دارای مدرک دکتری در میان نامزدهای شوراهای روستایی بوده است.

روند بررسی صلاحیت‌ها و مهلت اعتراض

وی همچنین در مورد وضعیت صلاحیت‌ها در شهرها گفت: نتایج بررسی صلاحیت‌های نامزدهای شوراهای شهر از روز جمعه اول اسفند اعلام شده و ۹۸.۲ درصد افراد ثبت‌نامی در انتخابات شوراهای شهر استان کرمان تائید صلاحیت شده‌اند که همین رویکرد در تائید صلاحیت نامزدهای روستاها در دستور کار است.

رئیس ستاد انتخابات استان کرمان افزود: افرادی که صلاحیتشان رد شده است، به مدت پنج روز مهلت دارند اعتراض خود را به هیئت نظارت استان تحویل دهند و در صورت عدم تأیید نهایی، می‌توانند به هیئت عالی نظارت شکایت کنند.

عطاپور، یادآور شد: اسامی قطعی نامزدهای انتخابات شورای شهر در تاریخ ۲۷ اسفند منتشر خواهد شد.