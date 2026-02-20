ثبت نام بیش از ۱۸ هزار نفر داوطلب انتخابات شوراهای روستا در کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، هادی شهریاری، ظهر جمعه در جمع خبرنگاران با تشریح آخرین آمار ثبتنام داوطلبان هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی روستا و تیرههای عشایری در استان کرمان گفت: در روز هفتم، ۶ هزار و ۶۷۰ نفر نامنویسی کردند.
وی افزود: مجموع ثبتنامکنندگان در استان تا پایان روز هفتم به ۱۸ هزار و ۹۲۳ نفر رسیده است.
دبیر ستاد انتخابات استان کرمان درباره ترکیب آماری داوطلبان گفت: ۱۹ درصد از ثبتنامکنندگان را بانوان و ۸۱ درصد را آقایان تشکیل میدهند.
وی با اشاره به اطلاعیه شماره ۲۱ ستاد انتخابات اعلام کرد: مهلت ثبتنام داوطلبان به مدت یک روز تمدید شده و فرآیند نامنویسی تا ساعت ۲۲ امشب جمعه اول اسفندماه ادامه خواهد داشت.
شهریاری، از داوطلبان خواست ثبتنام خود را به ساعات پایانی موکول نکرده و در فرصت باقیمانده نسبت به تکمیل فرآیند نامنویسی اقدام کنند.
نظر شما