پایان بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی روستا در کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی شهریاری، با اشاره به پایان روند بررسی صلاحیت داوطلبان شوراهای روستایی گفت: افراد رد صلاحیت‌شده می‌توانند از ۱۷ تا ۲۰ فروردین برای ثبت اعتراض خود به بخشداری‌ها مراجعه کنند.

وی افزود: روند رسیدگی به صلاحیت داوطلبان شوراهای روستاها در تاریخ ۱۵ فروردین‌ماه به پایان رسید و نتایج رد صلاحیت‌ها در روز ۱۶ فروردین از طریق بخشداری‌ها به افراد اعلام شد.

وی تصریح کرد: داوطلبانی که نسبت به رد صلاحیت خود در هیأت نظارت بخش اعتراض دارند، می‌توانند به مدت چهار روز، از ۱۷ تا ۲۰ فروردین‌ماه، با مراجعه به بخشداری‌ها نسبت به ثبت شکایت خود اقدام کنند.

دبیر ستاد انتخابات استان کرمان با بیان اینکه پس از پایان این مهلت، هیأت نظارت شهرستان به مدت ۷ روز به شکایات داوطلبان رسیدگی خواهد کرد افزود: اسامی نهایی داوطلبان تأیید صلاحیت‌شده در تاریخ اول اردیبهشت‌ماه از طریق بخشداری‌ها منتشر خواهد شد.

