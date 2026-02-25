به گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی که تیم فوتبال استقلال خود را برای دیدار هفته بیست‌وسوم لیگ برتر برابر فجرسپاسی آماده می‌کند، داکنز نازون مهاجم ملی‌پوش و اهل هائیتی این تیم، بدون توجه به فشردگی مسابقات و حساسیت دیدارهای پیش‌رو، برای زیارت خانه خدا راهی کشور عربستان سعودی شده است.

نازون پیش از این نیز در دیدار هفته بیست‌ودوم مقابل مس رفسنجان در فهرست استقلال حضور نداشت و با توجه به سفر او، به احتمال فراوان دیدار برابر فجرسپاسی را هم از دست خواهد داد؛ موضوعی که می‌تواند دست کادر فنی را در خط حمله بیش از پیش ببندد.

این مهاجم که در ابتدای فصل با هدف تقویت خط هجومی استقلال به جمع آبی‌پوشان اضافه شد، تاکنون نتوانسته انتظارات هواداران را برآورده کند. عملکرد کم‌فروغ او در هفته‌های گذشته و همچنین تداوم مشکل اضافه‌وزن، باعث شده انتقادهایی نسبت به شرایط فنی و بدنی‌اش مطرح شود؛ مسأله‌ای که همچنان برطرف نشده و ابهام‌هایی درباره جایگاه او در ترکیب اصلی استقلال ایجاد کرده است.