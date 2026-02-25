به گزارش خبرنگار مهر، بهمن امیری‌مقدم جانشین رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر با تشریح عملکرد عملیاتی این مجموعه در سال ۱۴۰۴ اعلام کرد: در این مدت ۱۷ هزار و ۵۶۸ مأموریت امدادی در کشور انجام شده است.

وی با اشاره به گستره عملیات‌ها افزود: در مجموع ۱۴۴ هزار و ۱۷۶ عملیات امداد و نجات انجام شده که از این تعداد، ۱۱ هزار و ۴۰۰ نفر به مراکز درمانی منتقل شدند و ۱۸۹۳ نفر نیز در محل حادثه درمان شدند.

بیشترین حوادث در کدام استان‌ها رخ داد؟

امیری‌مقدم با ارائه تحلیل استانی تصادفات اظهار کرد: بیشترین حوادث منجر به عملیات امدادی در استان‌های اصفهان، کردستان و مازندران ثبت شده است. همچنین از نظر تعداد مصدومان، استان‌های اصفهان، گلستان و مازندران در صدر قرار دارند.

وی ادامه داد: اما از نظر شدت تصادفات و تعداد مصدومان بدحال، استان‌های کرمان، فارس و کردستان بیشترین آمار را داشته‌اند که نشان‌دهنده شدت بالاتر حوادث در این مناطق است.

استقرار گسترده ناوگان امدادی در سراسر کشور

جانشین رئیس سازمان امداد و نجات با اشاره به تمهیدات اجرایی هلال‌احمر گفت: همانند سال‌های گذشته، ۶۵۰ پایگاه ثابت امداد و نجات فعال است و علاوه بر آن، بیش از ۳۰۰ پست امداد و نجات موقت در جاده‌ها، سواحل و مناطق کوهستانی مستقر شده‌اند که به‌صورت شبانه‌روزی خدمات ارائه می‌کنند.

وی افزود: ناوگان عملیاتی هلال‌احمر شامل ۱۱۳۶ دستگاه آمبولانس، ۹ دستگاه آمبولانس اتوبوسی و در مجموع ۶۳۸۳ دستگاه خودروی امدادی و عملیاتی است. همچنین بالگردهای امدادی نیز فعال بوده و در مواقع ضروری به عملیات‌ها اعزام می‌شوند.

۱۲ درصد فوتی‌ها در جاده‌ها؛ ضرورت بازنگری در نقش تقصیر

امیری‌مقدم با اشاره به اینکه ۱۲ درصد از فوتی‌ها مربوط به حوادث جاده‌ای بوده است، تصریح کرد: این عدد نشان می‌دهد در کنار نقش پلیس، سایر دستگاه‌ها و حتی مجموعه‌های امدادی نیز باید سهم تقصیر خود را بررسی کنند. هر مورد فوتی، مسئولیت سنگینی به همراه دارد و باید ریشه‌های آن شناسایی شود.

وی یکی از مشکلات را برخی نواقص زیرساختی عنوان کرد و گفت: در برخی جاده‌ها به دلیل وضعیت نامناسب حاشیه راه، وجود موانع یا آشفتگی‌های محیطی، رانندگان ناچار به انحراف ناگهانی به چپ یا راست می‌شوند که همین موضوع می‌تواند منجر به وقوع تصادف شود. بسیاری از این موارد با اقدامات ساده و کم‌هزینه قابل اصلاح است.

لزوم ارزیابی پس از عملیات و تقویت پیشگیری

جانشین رئیس سازمان امداد و نجات تأکید کرد: لازم است پس از هر عملیات، جلسات بررسی و پرسش و پاسخ برگزار شود تا مشخص شود چه اقداماتی باید اصلاح شود. شورای ایمنی کشور باید بیش از گذشته بر تحلیل علل حوادث تمرکز کند.

وی همچنین به تمرکز تصادفات در ۳۰ کیلومتری ورودی شهرها اشاره کرد و افزود: داده‌ها نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از تصادفات در این محدوده‌ها رخ می‌دهد و نیازمند برنامه‌ریزی هدفمند است.

مطالبه سهم بیمه‌ها در پیشگیری از تصادفات

امیری‌مقدم در بخش دیگری از سخنان خود به نقش بیمه‌ها پرداخت و گفت: شرکت‌های بیمه هزینه‌های سنگینی بابت خسارات و جان‌باختگان پرداخت می‌کنند، اما انتظار می‌رود در حوزه پیشگیری نیز سهم مشخصی داشته باشند. باید سازوکاری تعریف شود تا بخشی از منابع بیمه‌ای به اقدامات پیشگیرانه اختصاص یابد.

وی در پایان تأکید کرد: کاهش تلفات جاده‌ای نیازمند هم‌افزایی همه دستگاه‌ها، اصلاح زیرساخت‌ها، تقویت نظارت و ارتقای فرهنگ ایمنی است و هلال‌احمر با تمام ظرفیت عملیاتی خود در این مسیر حضور دارد.