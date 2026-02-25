محمد حسن رهنما در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام خبر جهش چشمگیر صادرات آبزیان این استان، اظهار کرد: استان بوشهر، به عنوان پیشرو در تولید میگوی پرورشی و بهره‌مند از منابع غنی دریایی، موفق شده است از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا کنون، بیش از ۲۰ هزار و ۷۳۳ تن انواع آبزیان را با رعایت بالاترین استانداردهای بهداشتی-قرنطینه‌ای به ۱۲ کشور آسیایی و اروپایی صادر کند.

مدیرکل دامپزشکی استان بوشهر افزود: این رقم شامل ۱۴ هزار تن میگوی پرورشی و بیش از ۶۷ هزار تن انواع ماهیان تازه و منجمد است که پس از گذراندن ۱۲۱ هزار و ۵۴۷ تست آزمایشگاهی دقیق بر اساس درخواست کشورهای مقصد، گواهی‌های بهداشتی بین‌المللی دریافت کرده‌اند.

وی گفت: این محموله‌ها به کشورهایی نظیر ارمنستان، بحرین، چین، گرجستان، کویت، لهستان، روسیه و امارات صادر شده‌اند.

مدیرکل دامپزشکی استان بوشهر همچنین تاکید کرد: تمامی گواهی‌های صادراتی به صورت الکترونیکی و غیرحضوری صادر می‌شوند و این فرآیند، ضمن تسریع امور، شفافیت و اطمینان را برای صادرکنندگان و بازارهای جهانی به ارمغان آورده است.