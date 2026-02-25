به گزارش خبرگزاری مهر، احمد محمودزاده رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی، اظهار کرد: با توجه به جمعیت دانش‌آموزی که در سطح کشور در مدارس غیر دولتی مشغول به تحصیل هستند، خانواده‌ها به این مدارس به عنوان یک ظرفیت قابل اعتماد نگاه می‌کنند و همین امر باعث شده است تا ثبت نام درآنها با استقبال روبرو شود.

وی با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته گاهی شاهد بودیم که خانواده‌ها به دلیل برخی نگرانی‌ها، ثبت‌نام را زودتر از موعد مقرر انجام می‌دادند که این موضوع بعضاً مشکلاتی را ایجاد می‌کرد، اظهار کرد: برای جلوگیری از تکرار این شرایط و ایجاد آرامش برای اولیا، فرآیندی را در نظر گرفتیم که در شورای نظارت بر مدارس و مراکز غیر دولتی نیز مورد تصویب قرار گرفت تا مردم عزیز نیز در این زمینه با سختی و دشواری روبرو نشوند.

معاون وزیر آموزش و پرورش، تصریح کرد: مبنای کار این است که در زمان پیش‌ثبت‌نام بخشی از شهریه به عنوان مبلغ پیش‌پرداخت از اولیا دریافت می شود که این مبلغ نهایتا ۲۰ درصد از شهریه سال جاری مدارس می باشد و مدارس حق دریافت هیچگونه وجه اضافه تر را ندارند.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی وزارت آموزش و پرورش در تشریح این خبر گفت: مهم‌ترین نکته این است که اگر مدرسه به هر دلیلی در ادامه فعالیت خود دچار مشکل شد یا خانواده تمایل به ثبت‌نام آزاد در مدرسه دیگری پیدا کرد، می‌تواند پرونده خود را به مدرسه دیگر منتقل کند. در این شرایط، موسس مدرسه حق برداشت از آن ۲۰ درصد شهریه پرداختی را ندارد و کل مبلغ باید تا پایان شهریور به دانش‌آموز عودت داده شود.

معاون وزیر آموزش و پرورش در پایان با تاکید بر اینکه الگوی تعیین شهریه مدارس غیردولتی برای سال تحصیلی جدید در موعد مقرر به استان و مناطق ارسال خواهد شد ، یادآور شد: هم اکنون مراحل نهایی این الگو با توجه به پیشنهادات مناطق ، استان ، کارشناسان و شاخص های مورد نظر درحال تدوین نهایی است .