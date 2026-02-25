به گزارش خبرگزاری مهر، شورای اطلاع رسانی دولت در راستای ویژه برنامه های امیدآفرینی برای مردم از ایمان عتیقی مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر دعوت کرد تا با حضور در این شورا از پیشرفت ها و دستاوردهای آن منطقه عظیم معدنی و صنعتی گزارشی به رسانه ها ارائه دهد.

مهندس ایمان عتیقی، نیز با حضور در این شورا ضمن تشکر از حمایت های رئیس جمهور، وزارت صمت و مجموعه دولت چهاردهم از برنامه های توسعه این شرکت ، از آخرین وضعیت توسعه منطقه معدنی و صنعتی گل گهر، ثبت رکوردهای پی در پی کمی و کیفی در اکتشاف، تولید و صادرات گزارشی به رسانه ها ارائه و سپس به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.

وی با اشاره به پروژه هایی که در دولت چهاردهم در منطقه گل گهر به بهره برداری رسیده اند گفت: در دهه فجر سال گذشته چندین پروژه با سرمایه گذاری ۳۰ هزار میلیارد تومان و در دهه فجر امسال نیز ۶ پروژه عظیم با سرمایه گذاری ۳۰ هزار میلیارد تومان به بهره برداری رسیدند که مجموعا برای ۴ هزار نفر اشتغالزایی داشته اند.

مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر افزود: در سال آینده هم بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه در منطقه گل گهر به بهره برداری می رسد که راه اندازی کارخانجات تولید ورق فولادی یکی از این پروژه ها خواهد بود.

در پایان این نشست الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت، شرکت گل گهر را یکی از موفق ترین شرکت های کشور معرفی کرد و گفت: این شرکت با وجود همه محدودیت ها و چالش ها توانسته مسیر توسعه را با سرعت طی کند.