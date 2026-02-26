https://mehrnews.com/x3btTq ۸ اسفند ۱۴۰۴، ۲:۲۸ کد مطلب 6760941 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۸ اسفند ۱۴۰۴، ۲:۲۸ شکوه محفل سینه زنی زائران رضوی در نهمین سحر ماه رمضان مشهد- این فیلم محفل سینهزنی در حرممطهر رضوی در شب نهم مناجات خوانی ماه رمضان را به تصویر می کشد. دریافت 13 MB کد مطلب 6760941 کپی شد مطالب مرتبط نهمین سحر با مناجات خوانی در حرم امام رضا(ع) آغاز مناجات خوانی با مدح «حیدر کرّار» در حرم امام رضا(ع) حرفهای متفاوت ارسلان قاسمی درباره اعتقاد به زندگی ترتیل خوانی کارکنان نیروی انتظامی در حرم امام رضا(ع) روایت تکاندهنده فعال اجتماعی ایرلندی از زیارت کربلا مناجات خوانی در حرم امام رضا(ع) همزمان با هشتمین شب ماه مبارک رمضان جزء خوانی قرآن کریم در حرم امام رضا(ع) برچسبها مراسم سینه زنی حرم امام رضا (ع) مشهد
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