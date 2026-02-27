به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، رژیم صهیونیستی طی ساعات گذشته حملات خود به مناطق مختلف نوار غزه از جمله اردوگاه النصیرات، دیرالبلح و شهر غزه را تشدید کرده است که در جریان این حملات دستکم ۸ نفر گذشته به شهادت رسیده و شماری نیز زخمی شده‌اند.

در شهر خانیونس، رژیم صهیونیستی یک مقر پلیس در تقاطع المسلخ را هدف حمله پهپادی قرار داد که این حمله منجر به شهادت ۴ نفر شد.

شاهدان عینی همچنین از مجروحیت چند نفر دیگر با وضعیت وخیم در پی این حمله خبر دادند.

در شهر غزه نیز در اثر اصابت پهپاد دو نفر به شهادت رسیدند.

تشدید حملات اسرائیل به نوار غزه در حالی رخ می‌دهد که وضعیت انسانی در این باریکه شکننده است.