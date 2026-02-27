به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، سازمان همکاری اسلامی امروز جمعه اعلام کرد تمامی تدابیر سیاسی و حقوقی ممکن را برای مقابله با سیاست‌های رژیم صهیونیستی در کرانه باختری اشغالی از جمله در زمینه مراجعه به شورای امنیت، مجمع عمومی سازمان ملل و دادگاه‌های بین‌المللی اتخاذ خواهد کرد.

در نشست فوق‌العاده این سازمان که در مقر آن در شهر جده عربستان سعودی برگزار شد، تحولات سرزمین‌های فلسطینی و طرح‌های الحاق در کرانه باختری بررسی شد.

در بیانیه پایانی این نشست آمده است اقدامات اخیر رژیم اشغالگر با هدف تحمیل واقعیتی جدید، گسترش شهرک‌سازی، اعمال آنچه حاکمیت خوانده می‌شود و تعمیق سیاست‌های یهودی‌سازی و مصادره اراضی، باطل و غیرقانونی بوده و نقض آشکار حقوق بین‌الملل و در حد جنایت جنگی است که صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی را تهدید می‌کند.

این سازمان همچنین اظهارات سفیر آمریکا در فلسطین اشغالی و تصمیم سفارت واشنگتن برای ارائه خدمات کنسولی به شهرک‌نشینان در شهرک‌های کرانه باختری را محکوم کرد و آن را اقدامی در جهت تشویق حاکمیت غیرقانونی رژیم صهیونیستی بر اراضی فلسطینی دانست.

سازمان همکاری اسلامی بر لزوم اجرای طرح پیشنهادی رئیس‌ جمهور آمریکا برای پایان جنگ غزه، برقراری آتش‌بس کامل و دائمی، خروج کامل نیروهای اسرائیلی از نوار غزه و تسهیل ورود کمک‌های انسانی به این باریکه تاکید کرد.

در این بیانیه همچنین بر حمایت از دولت فلسطین در روند بازسازی و احیای غزه و تأکید بر وحدت سرزمین فلسطین شامل غزه، کرانه باختری و قدس به‌ عنوان یک واحد جغرافیایی یکپارچه تاکید شد.

این سازمان از جامعه بین‌المللی خواست رژیم صهیونیستی را به پایان دادن به اشغال و اجرای صلحی عادلانه و فراگیر ملزم کند.

سازمان همکاری اسلامی همچنین تاکید کرد تحقق صلح پایدار تنها از طریق پایان اشغال اراضی سال ۱۹۶۷ و اجرای راه‌ حل دو کشور ممکن است.