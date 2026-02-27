به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، «استفان دوجاریک»، سخنگوی آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل روز جمعه در یک نشست خبری تأکید کرد که گوترش با نگرانی زیاد تحولات مرزی افغانستان و پاکستان را دنبال می‌کند.

وی ضمن تشریح مواضع دبیر کل سازمان ملل بر اهمیت حفظ ثبات منطقه‌ای تأکید کرد و اظهار داشت: «دبیر کل قویاً از طرفین درگیر، یعنی افغانستان و پاکستان، می‌خواهد که از هرگونه اقدام تشدیدکننده تنش پرهیز کنند.»

دوجاریک افزود: «گوترش مصرانه از اسلام‌آباد و کابل می‌خواهد که تلاش‌های خود برای حل هرگونه اختلاف از طریق کانال‌های دیپلماتیک را ادامه دهند.»

سخنگوی سازمان ملل در پایان با اشاره به مسئولیت‌های بین‌المللی دو کشور خاطرنشان کرد: «دبیر کل بار دیگر بر لزوم پایبندی کامل افغانستان و پاکستان به تعهداتشان ذیل قوانین بین‌المللی تأکید می‌کند و خواستار تضمین کامل حفاظت از جان و مال غیرنظامیان در مناطق درگیر است.»

ساعتی قبل «خواجه محمد آصف»، وزیر دفاع پاکستان، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» اعلام کرد: «صبر ما به پایان رسیده و اکنون ما وارد جنگی آشکار شده‌ایم.»

از سوی دیگر «عطاء اله تارَر»، وزیر اطلاعات پاکستان گفت که نیروهای این کشور مواضع دفاعی طالبان در کابل، پکتیا و قندهار را هدف قرار دادند.

به گفته این مقام پاکستانی، ۲۷ موضع طالبان نابود و ۹ موضع نیز تصرف شد. همچنین در این عملیات ۱۳۳ جنگجوی طالبان افغان کشته و بیش از ۲۰۰ نفر زخمی شدند.

وزیر اطلاع رسانی پاکستان گفت که حملات متقابل پاکستان به مواضع طالبان ادامه دارد.

وزارت دفاع افغانستان نیز اعلام کرد که در عملیات تلافی‌جویانه این کشور علیه پاکستان، ۵۵ نظامی پاکستانی کشته شده‌اند.

حمدالله فطرت، معاون سخنگوی دولت افغانستان در این باره گفت که در ادامه حملات سنگین و هدفمند نیروهای این کشور، ده‌ها نظامی پاکستانی کشته، حدود ۲۰ پاسگاه تصرف و تعدادی تجهیزات دشمن غنیمت گرفته شده است.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی دولت افغانستان پیش از این گفته بود که در واکنش به تمردها و سرکشی‌های نظامی پاکستان، عملیات گستردهٔ تهاجمی علیه مراکز و تأسیسات نظامی نیروهای پاکستانی در امتداد خط دیورند آغاز گردید.