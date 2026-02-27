به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ایران در این رقابت ها با ۳ نماینده شرکت کرده بود که در پایان یونس امامی در وزن ۷۴ کیلوگرم، محمد نخودی در وزن ۷۹ کیلوگرم و امیرحسین فیروزپور در وزن ۹۲ کیلوگرم به مدال طلا دست یافتند.

نتایج نمایندگان کشورمان به شرح زیر است:

در وزن ۷۴ کیلوگرم یونس امامی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۷ بر ۲ ویلیام لوان از آمریکا را مغلوب کرد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در دور بعد با نتیجه ۷ بر ۵ مقابل اینالبک شری اف دارنده مدال برنز جهان از روسیه به برتری دست یافت و راهی مرحله نیمه نهایی شد. وی در این مرحله با نتیجه ۱ بر ۲ و با توجه به آسیب دیدگی ماگومدرسول اصلویف از بحرین به پیروزی رسید و به دیدار فینال راه یافت. امامی در دیدار پایانی با نتیجه ۵ بر صفر از سد اوروزبک توکتومامبتوف از قرقیزستان گذشت و به مدال طلا دست یافت.

در وزن ۷۹ کیلوگرم محمد نخودی در دور اول با نتیجه ۱۲ بر ۲ تاریل گافرینداشویلی از گرجستان را مغلوب کرد. وی در دور دوم با نتیجه ۷ بر ۲ جبرئیل گادجیف از آذربایجان را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این دیدار با نتیجه ۱۰ بر صفر ساگار جاگلان از هند را از پیش رو برداشت و به دیدار فینال راه یافت. نخودی در این دیدار با نتیجه ۱۰ بر صفر دان حامیتی جی آر از آمریکا را شکست داد و به مدال طلا دست یافت.

در وزن ۹۲ کیلوگرم امیرحسین فیروزپور در دور نخست با نتیجه ۵ بر صفر عظمت دولتبیکوف از قزاقستان را شکست داد. وی در دور بعد با نتیجه ۱۲ بر ۱ کومار پونیت از هند را مغلوب کرد و به مرحل نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۱۰ بر صفر کامیل کوروگلیف از قزاقستان را از پیش رو برداشت و به دیدار فینال راه یافت. فیروزپور در این دیدار با نتیجه ۱۱ بر ۱ میرانی مایسورادزه دارنده مدال نقره جهان از گرجستان را مغلوب کرد و به مدال طلا دست یافت.

اسامی نفرات برتر این مسابقات به شرح زیر است:

۵۷ کیلوگرم: ۱- اسپنسر لی (آمریکا) ۲- رامیز گامزاتوف (روسیه) ۳- هورست لهر (آلمان) و اسلام بازرگانوف (آذربایجان)

۶۱ کیلوگرم: ۱- زائور اوگوی (روسیه) ۲- چرمان تاویتوف (روسیه) ۳- زلیم خان آباکاروف (آلبانی) و آستین دیسانتو (آمریکا)

۶۵ کیلوگرم: ۱- سوجیت (هند) ۲- رشید بابازاده (آذربایجان) ۳- جوزف مک کنا (آمریکا) و ویتالی آروجا (آمریکا)

۷۰ کیلوگرم: ۱- ارنظر آکماتالیف (قرقیزستان) ۲- آلک پانتالئو (آمریکا) ۳- ابراگیم ابراگیموف (روسیه) و زالکاربک تابالدیف (قرقیزستان)

۷۴ کیلوگرم: ۱- یونس امامی (ایران) ۲- اوروزبک توکتامامبتوف (قرقیزستان) ۳- کوئینی موندای (آمریکا) و اینالبک شری اف (روسیه)

۷۹ کیلوگرم: ۱- محمد نخودی (ایران) ۲- دین چامیتی جی آر (آمریکا) ۳- جبرئیل گادجیف (آذربایجان) و لوکا چخیتونیدزه (گرجستان)

۸۶ کیلوگرم: ۱- ابراگیم کادیف (روسیه) ۲- گئورگیوس کوگیوماتسیدیس (یونان) ۳- بولات ساکایف (قزاقستان) و آرسنی ژیویف (آذربایجان)

۹۲ کیلوگرم: ۱- امیرحسین فیروزپور (ایران) ۲- میرانی مایسورادزه (گرجستان) ۳- احمد باتایف (بلغارستان) و عظمت دولتبیکوف (قزاقستان)

۹۷ کیلوگرم: ۱- عبدالرشید سعداله یف (روسیه) ۲- موخامد خانی اف (روسیه) ۳- رضابک آیتموخان (قزاقستان) و کایل اسنایدر (آمریکا)

۱۲۵ کیلوگرم: ۱- عبداله کوربانوف (روسیه) ۲- میسون پاریس (آمریکا) ۳- کامیل کوچیولک (لهستان) ۳- ویات هندریکسون (آمریکا)