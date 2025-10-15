  1. اقتصاد
دیدار مقامات ایران و قطر برای حل چالش‌های قطر ایرویز در ایران

در دیدار رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با سفیر قطر در ایران، موضوعات و چالش‌های فعالیت شرکت هواپیمایی قطر ایرویز بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «حسین پورفرزانه» رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با «سعدعبدالله سعد آل محمود الشریف»، سفیر قطر در ایران دیدار کرد؛ این جلسه به بررسی موضوعات و چالش‌های فعالیت شرکت هواپیمایی قطر ایرویز در ایران اختصاص داشت.

در این نشست، مباحث مختلفی از جمله دعاوی حقوقی که این شرکت در ایران با آن روبه‌رو است و همچنین موضوع بازگشت درآمدهایقطر ایرویز به کشورش و مشکلات مربوط به مالیات بر ارزش افزوده در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در ادامه این نشست، معاون وزیر راه و شهرسازی ایران، بر اهمیت همکاری‌های تجاری و سیاسی میان دو کشور تأکید کرد و گفت: در حال رایزنی با مراجعمختلف هستیم تا مسائل و مشکلات شرکت هواپیمایی قطری به بهترین شکل حل و فصل شود.

وی بیان کرد: موضوع مالیات بر ارزش افزوده با مصوبه سران قوا به‌طور مطلوبی مدیریت شده است و هدف ما رسیدن بهراه‌حل‌های مؤثر و پایدار است.

به گزارش مهر، این دیدار نشان‌دهنده عزم جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر در راستای تقویت روابط اقتصادی و تجاری دو کشور به شمار می‌رود.

