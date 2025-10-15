به گزارش خبرگزاری مهر، «حسین پورفرزانه» رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با «سعدعبدالله سعد آل محمود الشریف»، سفیر قطر در ایران دیدار کرد؛ این جلسه به بررسی موضوعات و چالش‌های فعالیت شرکت هواپیمایی قطر ایرویز در ایران اختصاص داشت.

در این نشست، مباحث مختلفی از جمله دعاوی حقوقی که این شرکت در ایران با آن روبه‌رو است و همچنین موضوع بازگشت درآمدهایقطر ایرویز به کشورش و مشکلات مربوط به مالیات بر ارزش افزوده در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در ادامه این نشست، معاون وزیر راه و شهرسازی ایران، بر اهمیت همکاری‌های تجاری و سیاسی میان دو کشور تأکید کرد و گفت: در حال رایزنی با مراجعمختلف هستیم تا مسائل و مشکلات شرکت هواپیمایی قطری به بهترین شکل حل و فصل شود.

وی بیان کرد: موضوع مالیات بر ارزش افزوده با مصوبه سران قوا به‌طور مطلوبی مدیریت شده است و هدف ما رسیدن بهراه‌حل‌های مؤثر و پایدار است.

به گزارش مهر، این دیدار نشان‌دهنده عزم جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر در راستای تقویت روابط اقتصادی و تجاری دو کشور به شمار می‌رود.