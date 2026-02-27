به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی نوبخت با اشاره به حضور رئیس جمهور مسعود پزشکیان در جلسات توسعه‌ای و راهبردی استان اظهار داشت: نگاه ویژه و مسئولانه رئیس جمهور به ساری جایگاه راهبردی مرکز استان در فرآیند توسعه استانی و منطقه‌ای را نشان می‌دهد و این توجه مسئولیت ما را دوچندان می‌کند

وی ضمن تقدیر از حمایت‌ها و همراهی‌های دکتر یونسی، استاندار مازندران افزود: رویکرد عمل‌گرایانه و توسعه‌محور استاندار محترم پشتوانه‌ای جدی برای تسریع در اجرای مصوبات سفر است و هم‌افزایی مدیریت ارشد استان و شهرستان مسیر تعالی استان به ویژه مرکز استان را هموار خواهد کرد

نوبخت با اشاره به بهره‌برداری از فاز اول و دوم نیروگاه زباله‌سوز ساری تصریح کرد: افتتاح این پروژه راهبردی نماد اراده ملی برای حل یکی از چالش‌های اساسی زیست‌محیطی استان است و تکمیل فرآیندهای اجرایی و تثبیت بهره‌برداری کامل آن با جدیت دنبال خواهد شد

وی در ادامه گفت: در کارگروه پیگیری مصوبات، نقشه راه اجرایی برای هر پروژه تدوین می‌شود و زمان‌بندی دقیق، دستگاه مسئول، شاخص‌های ارزیابی و سازوکار نظارتی مشخص خواهد شد

فرماندار ساری تأکید کرد: گام اول در پیگیری مصوبات، تهیه نقشه اجرایی عملیاتی و قابل سنجش است و کمیته تخصصی رصد و پایش مصوبات تشکیل خواهد شد تا روند اجرا به‌صورت مستمر، میدانی و دقیق دنبال شود و هیچ مصوبه‌ای در پیچ‌وخم بروکراسی معطل نماند

نوبخت افزود: حرکت در مسیر تحقق مصوبات سفر جهادی، زمان‌مند و مبتنی بر اقدام قاطع خواهد بود و مصوبات ریاست جمهور در حوزه‌های مختلف عمرانی، زیربنایی، اقتصادی و خدماتی تا حصول نتیجه نهایی پیگیری می‌شود و گزارش روند پیشرفت به صورت منظم ارائه خواهد شد

وی در پایان با قدردانی از همراهی و صبوری مردم شریف ساری اظهار داشت: حمایت مردم و مشارکت آنان پشتوانه اصلی موفقیت پروژه‌ها و توسعه پایدار مرکز استان است.