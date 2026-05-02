۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۱۵

رفع تصرف ۲۶۶ هکتار از اراضی ملی در جنوب کرمان

کرمان- معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان از رفع تصرف ۲۶۶ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی در جنوب این استان طی یک سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قدیمی، در دیدار با مدیرکل منابع طبیعی جنوب استان کرمان با اشاره به رفع تصرف ۲۶۶ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی در جنوب این استان طی یک سال گذشته گفت: با اجرای کامل طرح کاداستر و سنددار شدن اراضی، بسترهای پیشگیری از جرایم حوزه زمین به‌طور قابل توجهی تقویت شده است.

وی با تاکید بر هم‌سویی اقدامات با سیاست‌های کلان قوه قضاییه، سند تحول و تعالی و تکالیف برنامه هفتم توسعه، افزود: رویکرد پیشگیری از وقوع جرم و کاهش آسیب‌های اجتماعی در حوزه اراضی ملی، باید به عنوان اولویت اصلی دستگاه‌های متولی دنبال شود.

وی با بیان اینکه صیانت از منابع طبیعی بدون مشارکت و آگاهی‌بخشی عمومی محقق نخواهد شد، تصریح کرد: اداره کل منابع طبیعی باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های آموزشی، رسانه‌ای و مردمی، فرهنگ حفاظت از انفال را نهادینه کند.

