به گزارش خبرگزاری مهر، سردار جلیل موقوفه ئی، اظهار داشت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان کرمان با انجام اقدامات اطلاعاتی از تصرف بخش زیادی از اراضی دولتی در حوزه یکی از مناطق خوش آب و هوای اطراف شهر کرمان مطلع و این مورد را تحت بررسی قرار دادند.

وی افزود: در بررسی‌های میدانی و استعلام‌های صورت گرفته مشخص شد افرادی اقدام به تصرف غیرقانونی اراضی دولتی به متراژ ۱۵ هکتار کرده و در بخشی از این اراضی اقدام به حصار کشی نیز کرده اند.

فرمانده انتظامی استان تصریح کرد: در ادامه ماموران ضمن تخریب حصارکشی های غیر مجاز، این اراضی که از سوی کارشناسان بالغ بر ۵ هزار میلیارد ریال تعین قیمت شدند را به بنیاد مسکن بازگردانده و یک متهم اصلی دخیل در این تصرفات غیرقانونی را نیز دستگیر و به مراجع قضایی معرفی کردند.

