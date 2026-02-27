به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم سالروز تأسیس نهاد امور تربیتی و هفته تربیت اسلامی، جمعه ۸ اسفند، با حضور جمعی از مربیان آموزش‌وپرورش و وزیر آموزش‌وپرورش در یادمان شهدای هفت‌تیر و با گرامیداشت شهید حسین بابری، معلم شهید اقدامات تروریستی صهیونیستی، برگزار شد.

علیرضا کاظمی، وزیر آموزش‌وپرورش، ضمن ادای احترام به شهدای یادمان هفتاد و دو تن و شهیدان باهنر و رجایی، پرچمداران فعالیت‌های پرورشی، گفت: توفیق بسیار بزرگی است که برای اولین بار سالروز تأسیس نهاد امور تربیتی در کنار مضجع شهیدان باهنر و رجایی برگزار می‌شود. این حضور به عنوان یک معلم و مربی پیام‌های متفاوتی دارد.

وی افزود: به ارواح طیبه شهدای انقلاب اسلامی و معلمان و دانش‌آموزان شهید ادای احترام می‌کنیم و باید پیمانی متفاوت با این شهدا ببندیم. شهدای دانش‌آموزی مانند شهید فهمیده و دیگر شهدای دانش‌آموز یادآور این مسیر پرافتخار هستند. به طور ویژه یاد شهید حسین بابری، معلمی که نقش خود را به زیبایی ایفا کرد، گرامی داشته می‌شود.

وزیر آموزش‌وپرورش درباره شهید حسین بابری گفت: در یادواره‌ای که در استان فارس برگزار شد، خانواده شهید بیان کردند یک هفته قبل از شهادت گفته بود عازم ماموریت طولانی است؛ این عقبه پر افتخار حس خوبی به انسان می‌دهد و گرامیداشت این روز از ابتدای انقلاب انجام شده است.

کاظمی با اشاره به فضا سازی دشمن در سال‌های اخیر تأکید کرد: دشمن تلاش کرده با رسانه‌ها تصویر دیگری ارائه دهد، اما کور خوانده است. جوانان امروز ما به نسبت جوانان اول انقلاب آماده‌تر هستند و این محصول معلمان و مربیان جمهوری اسلامی است.

وی وظیفه اصلی مربیان را تربیت انسان در کنار آموزش دانست و افزود: همانطور که شهید باهنر و رجایی در ویدئوی ابتدای مراسم بیان کردند، رسالت اصلی مربیان تربیت انسان به معنای قرآنی است؛ حرکت در مسیر سعادت و قرب الهی. اگر زیرساخت‌های تربیتی شکل نگیرد، آموزش صرف خسران خواهد داشت.

کاظمی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به رفتارهای وحشیانه برخی قدرت‌ها گفت: مدعیان تمدن در دنیا هزاران انسان در فلسطین به خاک و خون می‌کشند و نظام‌های بین‌المللی در سکوت خفت‌بار هستند؛ این نتیجه تعلیم بدون تربیت است.

وزیر آموزش‌وپرورش همچنین ماموریت اصلی نظام تعلیم و تربیت را «ساختن انسان و تعلیم برای زندگی سعادتمند» عنوان کرد و گفت: مدیریت این میدان در اختیار معلمان تربیتی و پرورشی است که پرچمدار هویت دینی و ملی دانش‌آموزان هستند. سند تحول بنیادین مسیر تحقق همه ساحت‌های تربیتی را مشخص می‌کند و ساحت‌های تربیتی ارزش پیدا می‌کنند اگر روح الهی بر آن‌ها حاکم باشد.

وی افزود: مربیان تربیتی مکمل فعالیت معلمان در کلاس درس هستند و نقش اساسی در انتقال ارزش‌ها و باورهای دینی دارند. امروز با تغییر سریع فناوری و ابزارهای تکنولوژیک مواجهیم و بازتعریف نقش مربی و معلم برای نسل جدید ضرورت دارد.

کاظمی تأکید کرد: دانش‌آموز امروز، دانش‌آموز دیروز نیست. محتواها و ابزارها تغییر کرده و ما باید هویت ملی آینده‌سازان کشور را در این فضا بسازیم. نقش‌های جدیدی برای مربیان تعریف شده و رویکردها باید بر مدرسه متمرکز شود.

وی در پایان اظهار داشت: فضای گفت‌وگو و شنیدن صدای دانش‌آموزان باید فراهم شود. محتواهای جذاب، کوتاه، رسا و اخلاق‌محور باید در دستور کار باشد. اقدامات معاونت پرورشی خوب است، اما همت اصلی باید بر تغییر رویکرد نسبت به فضای جدید و ماموریت‌های تربیتی متمرکز شود.