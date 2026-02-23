به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، محمدرضا ظفرقندی در هفتمین جلسه ستاد مرکزی هماهنگی جوانی جمعیت که با حضور معاونین و مدیران وزارت بهداشت برگزار شد، با اشاره به اینکه موضوع جمعیت یک مسئله ملی است، اظهار کرد: استراتژی ما برای رفع چالش جمعیت این است که رویکردی علمی و ملی داشته باشیم. باید رصد کنیم که سایر کشورها چه اقداماتی انجام داده‌اند و چه نتایجی گرفته‌اند؛ چرا که تکرار تجربه‌های ناموفق، خسارت‌بار خواهد بود.

وی با بیان اینکه بسیاری از کشورهای جهان از جمله فرانسه، کره جنوبی و ژاپن با این معضل مواجه‌اند، افزود: هر میزان سرمایه‌گذاری در این حوزه باید با طی کردن مسیرهای درست همراه باشد. البته سرمایه‌گذاری صرفاً مالی نیست، بلکه ابعاد فرهنگی، اجتماعی و ساختاری نیز اهمیت دارد.

وزیر بهداشت با اشاره به اهمیت بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد تصریح کرد: باید شاخص‌های عملکردی مشخص داشته باشیم. به‌عنوان مثال، در شورای عالی بیمه تعرفه زایمان بدون درد را به‌صورت معناداری افزایش دادیم، زیرا با توصیه و بخشنامه به تنهایی نمی‌توان کار را پیش برد. اگر هدف ما افزایش سهم زایمان بدون درد است باید تفاوت ملموس در مشوق‌ها ایجاد شود.

ظفرقندی ادامه داد: در حوزه ناباروری نیز تجربه‌های گذشته نشان داده است که واگذاری بدون سازوکار دقیق و نظارت کافی نتیجه مطلوبی به همراه ندارد. بنابراین لازم است اقدامات جدید با دقت، برنامه‌ریزی و نظارت مستمر انجام شود.

وی با تأکید بر نقش مهم فرهنگ در موضوع جمعیت گفت: مسئله جمعیت فقط با ابزارهای اقتصادی حل نمی‌شود. تجربیات جهانی از جمله در چین، ژاپن و کره جنوبی نشان می‌دهد که حتی در کشورهایی با توان اقتصادی بالا نیز کاهش فرزندآوری ادامه دارد. بنابراین باید به ابعاد فرهنگی، نگرشی و سبک زندگی توجه جدی شود.

وزیر بهداشت از برگزاری جلسات مشترک با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر دستگاه‌ها خبر داد و افزود: همه دستگاه‌ها از جمله صدا و سیما، وزارت آموزش و پرورش و سایر نهادهای مرتبط باید در این زمینه نقش‌آفرینی کنند. مطالبه‌گری و هماهنگی بین‌بخشی از وظایف اصلی ما در ستاد مربوطه است.

ظفرقندی با اشاره به برخی اقدامات فرهنگی از جمله برگزاری جشنواره‌ عکس در حوزه جوانی جمعیت گفت: دریافت بیش از ۱۴ هزار اثر در جشنواره بین‌المللی عکس ایران جوان که به همت وزارت بهداشت برگزار شد نشان می‌دهد که می‌توان از ظرفیت هنر و فرهنگ برای ایجاد موج اجتماعی در حمایت از خانواده و فرزندآوری استفاده کرد.

وی در پایان به برخی مصوبات پیشنهادی از جمله ابلاغ دستورالعمل‌های مرتبط با بحران‌های جمعیتی، حمایت از مادران باردار، آموزش کارکنان در حوزه جوانی جمعیت و راه‌اندازی سامانه‌های مرتبط اشاره و ابراز امیدواری کرد با تصویب و اجرای این مصوبات، گام‌های مؤثری در جهت بهبود شاخص‌های جمعیتی کشور برداشته شود.

گفتنی است، در این جلسه، امیرحسین بانکی پورفرد و فاطمه محمد بیگی از کمیسیون مشترک جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس نیز حضور داشتند و مسائل و مشکلات مربوطه را مطرح و پیشنهاداتی را نیز ارائه کردند.همچنین برخی از معاونین و مدیران وزارت بهداشت نیز گزارشی از فعالیت ها و اقدامات صورت گرفته در حوزه جوانی جمعیت را ارائه دادند.