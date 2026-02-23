۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۵۴

راهبرد جوانی جمعیت باید علمی، ملی و مبتنی بر شاخص‌های عملکردی باشد

راهبرد جوانی جمعیت باید علمی، ملی و مبتنی بر شاخص‌های عملکردی باشد

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: سرمایه‌گذاری در حوزه جوانی جمعیت تنها محدود به منابع مالی نیست و باید با تعیین شاخص‌های عملکردی مسیر درستی را طی کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، محمدرضا ظفرقندی در هفتمین جلسه ستاد مرکزی هماهنگی جوانی جمعیت که با حضور معاونین و مدیران وزارت بهداشت برگزار شد، با اشاره به اینکه موضوع جمعیت یک مسئله ملی است، اظهار کرد: استراتژی ما برای رفع چالش جمعیت این است که رویکردی علمی و ملی داشته باشیم. باید رصد کنیم که سایر کشورها چه اقداماتی انجام داده‌اند و چه نتایجی گرفته‌اند؛ چرا که تکرار تجربه‌های ناموفق، خسارت‌بار خواهد بود.

وی با بیان اینکه بسیاری از کشورهای جهان از جمله فرانسه، کره جنوبی و ژاپن با این معضل مواجه‌اند، افزود: هر میزان سرمایه‌گذاری در این حوزه باید با طی کردن مسیرهای درست همراه باشد. البته سرمایه‌گذاری صرفاً مالی نیست، بلکه ابعاد فرهنگی، اجتماعی و ساختاری نیز اهمیت دارد.

وزیر بهداشت با اشاره به اهمیت بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد تصریح کرد: باید شاخص‌های عملکردی مشخص داشته باشیم. به‌عنوان مثال، در شورای عالی بیمه تعرفه زایمان بدون درد را به‌صورت معناداری افزایش دادیم، زیرا با توصیه و بخشنامه به تنهایی نمی‌توان کار را پیش برد. اگر هدف ما افزایش سهم زایمان بدون درد است باید تفاوت ملموس در مشوق‌ها ایجاد شود.

ظفرقندی ادامه داد: در حوزه ناباروری نیز تجربه‌های گذشته نشان داده است که واگذاری بدون سازوکار دقیق و نظارت کافی نتیجه مطلوبی به همراه ندارد. بنابراین لازم است اقدامات جدید با دقت، برنامه‌ریزی و نظارت مستمر انجام شود.

وی با تأکید بر نقش مهم فرهنگ در موضوع جمعیت گفت: مسئله جمعیت فقط با ابزارهای اقتصادی حل نمی‌شود. تجربیات جهانی از جمله در چین، ژاپن و کره جنوبی نشان می‌دهد که حتی در کشورهایی با توان اقتصادی بالا نیز کاهش فرزندآوری ادامه دارد. بنابراین باید به ابعاد فرهنگی، نگرشی و سبک زندگی توجه جدی شود.

وزیر بهداشت از برگزاری جلسات مشترک با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر دستگاه‌ها خبر داد و افزود: همه دستگاه‌ها از جمله صدا و سیما، وزارت آموزش و پرورش و سایر نهادهای مرتبط باید در این زمینه نقش‌آفرینی کنند. مطالبه‌گری و هماهنگی بین‌بخشی از وظایف اصلی ما در ستاد مربوطه است.

ظفرقندی با اشاره به برخی اقدامات فرهنگی از جمله برگزاری جشنواره‌ عکس در حوزه جوانی جمعیت گفت: دریافت بیش از ۱۴ هزار اثر در جشنواره بین‌المللی عکس ایران جوان که به همت وزارت بهداشت برگزار شد نشان می‌دهد که می‌توان از ظرفیت هنر و فرهنگ برای ایجاد موج اجتماعی در حمایت از خانواده و فرزندآوری استفاده کرد.

وی در پایان به برخی مصوبات پیشنهادی از جمله ابلاغ دستورالعمل‌های مرتبط با بحران‌های جمعیتی، حمایت از مادران باردار، آموزش کارکنان در حوزه جوانی جمعیت و راه‌اندازی سامانه‌های مرتبط اشاره و ابراز امیدواری کرد با تصویب و اجرای این مصوبات، گام‌های مؤثری در جهت بهبود شاخص‌های جمعیتی کشور برداشته شود.

گفتنی است، در این جلسه، امیرحسین بانکی پورفرد و فاطمه محمد بیگی از کمیسیون مشترک جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس نیز حضور داشتند و مسائل و مشکلات مربوطه را مطرح و پیشنهاداتی را نیز ارائه کردند.همچنین برخی از معاونین و مدیران وزارت بهداشت نیز گزارشی از فعالیت ها و اقدامات صورت گرفته در حوزه جوانی جمعیت را ارائه دادند.

