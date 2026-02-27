به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر عسگری، با اعلام این خبر اظهار کرد: در پی وقوع تیراندازی با سلاح شکاری به خودروی نماینده مردم تاکستان، عوامل این حادثه که اقدام به تیراندازی کرده بودند، شناسایی و دستگیر شدند.

وی افزود: با هماهنگی ضابطین قضایی، این افراد در کمترین زمان ممکن دستگیر و برای آنها پرونده قضایی تشکیل شده است.

عسگری با تأکید بر اینکه بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، این حادثه ماهیت تروریستی نداشته، خاطرنشان کرد: تحقیقات برای بررسی ابعاد مختلف این حادثه ادامه دارد.

گفتنی است شب گذشته خودروی شخصی عباس بیگدلی، نماینده مردم شریف شهرستان تاکستان، مورد اصابت گلوله ساچمه‌ای قرار گرفت. در این حادثه، خوشبختانه به ایشان آسیبی نرسید و وی در سلامت کامل به سر می‌برد.