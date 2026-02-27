به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله مصطفی محامی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته زاهدان، ماه رمضان را ضیافت معنوی الهی خواند و با تشریح ابعاد مختلف این ماه، بر ضرورت تقویت بنیه دینی، تربیت نسل جوان و هوشیاری در برابر دشمن تأکید کرد.

رمضان؛ فصل اوج‌گیری معنویت

امام جمعه زاهدان با بیان اینکه ضیافت الهی با مهمانی‌های مادی تفاوت اساسی دارد، گفت: سفره خداوند در ماه رمضان، سفره معنویت و نورانیت است. اگر توجه انسان به مادیات و شهوات معطوف شود، کفه معنویات سبک می‌شود و برای اوج گرفتن در معنویت، باید از تعلقات مادی کاست.

وی با اشاره به فرازهایی از دعای امام سجاد(ع) درباره نماز، خاطرنشان کرد: تأکید سه‌گانه بر وقت‌شناسی در این دعا، نشان‌دهنده اهمیت نظم در زندگی مؤمنانه است. نماز که چکیده اعمال انسان است، اگر با شرایط ظاهری و باطنی اقامه شود، سایر اعمال نیز پذیرفته خواهد شد.

حضرت خدیجه(س)؛ الگوی تمام‌عیار ایثار و مقاومت

آیت الله محامی با تسلیت سالروز وفات حضرت خدیجه کبری(س)، ایشان را بانویی نمونه در عرصه‌های مختلف دانست و افزود: ایشان سرمایه‌دار بزرگ قریش بود و تمام دارایی خود را برای دفاع از اسلام و ترویج دین مبین در اختیار پیامبر(ص) قرار داد. وفاداری، صبر و ایثار حضرت خدیجه(س) در سخت‌ترین شرایط، از جمله محاصره اقتصادی شعب ابی‌طالب، الگویی ماندگار برای جامعه اسلامی است.

وی با تأکید بر زنده نگه داشتن یاد این بانوی بزرگ، نامگذاری دختران به نام خدیجه را یکی از راه‌های احیای نام ایشان و شاد کردن دل پیامبر اکرم(ص) برشمرد.

تربیت نسل جوان؛ ضرورت سرمایه‌گذاری و خطر کم‌کاری

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان با تبریک روز امور تربیتی، تربیت را عامل صعود یا سقوط انسان دانست و تصریح کرد: اگر در ارتقای بصیرت و تقویت مبانی معرفتی نسل جدید کم‌کاری شود، نتیجه آن بروز ناهنجاری‌ها و انحرافات اجتماعی خواهد بود. وی با اشاره به اغتشاشات اخیر در برخی دانشگاه‌ها، بر ضرورت ایجاد بستر گفت‌وگو، پرسش و پاسخ و کرسی‌های نظریه‌پردازی تأکید کرد.

وی در عین حال خواستار برخورد قاطع و بازدارنده با افرادی شد که دست به خشونت، توهین به مقدسات دینی و ملی یا تخریب پرچم جمهوری اسلامی می‌زنند.

صلح امام حسن(ع)؛ تدبیر حکیمانه در مواجهه با دشمن

آیت الله محامی با تبریک ولادت امام حسن مجتبی(ع)، ایشان را کریم اهل‌بیت و سرآمد در اخلاق و بزرگواری خواند و گفت: صلح امام حسن(ع) نمونه‌ای از شهامت، تدبیر و تصمیم‌گیری حکیمانه بود که حقیقت دشمن را آشکار و زمینه‌ساز قیام عاشورا شد.

مذاکره از موضع قدرت؛ درس قرآنی برای مسئولان

وی با اشاره بحث مذاکره با آمریکا، به آیات ۶۰ و ۶۱ سوره انفال استناد کرد و افزود: باید توان دفاعی و نظامی خود را به حدی برسانیم که دشمن از ما بترسد و هرگز به خود جرئت حمله ندهد. وی تأکید کرد: مذاکره باید از موضع عزت، حکمت و مصلحت، با هوشیاری کامل و «دست بر ماشه» انجام شود، نه اینکه پیشرفت کشور و مدیریت بازار را به نتیجه مذاکرات گره بزنیم.

امام جمعه زاهدان در پایان با اشاره به تجربه برجام، خاطرنشان کرد: پیمان‌ها بدون ضمانت عملی پایدار نیست و اعتماد به دشمن مطلقاً جایز نیست.