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۹ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۵۱

واکنش امامان جمعه اهل سنت به حمله اسرائیل به ایران؛محکم می ایستیم

واکنش امامان جمعه اهل سنت به حمله اسرائیل به ایران؛محکم می ایستیم

زاهدان - امامان جمعه اهل سنت در واکنش به حمله اخیر اسرائیل و آمریکا به ایران، با تاکید بر وحدت و انسجام ملی، از مردم خواستند با هوشیاری در برابر تهدیدات دشمنان اسلام ایستادگی کنند.

خبرگزاری مهر - گروه استان ها: حمله اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران، واکنش‌های شدید و گسترده‌ای را در میان مقامات و علمای اهل سنت و شیعه به دنبال داشته است.

امامان جمعه اهل سنت در استان‌های مختلف ایران، به شدت این حمله را محکوم کرده و بر لزوم هوشیاری و آمادگی مردم برای دفاع از وطن و ارزش‌های اسلامی تأکید کرده‌اند.

سخت ترین دشمن مسلمانان یهود است

واکنش امامان جمعه اهل سنت به حمله اسرائیل به ایران؛محکم می ایستیم

مولوی عبدالله حسن زهی امام جمعه اهل سنت هامون در گفت و گو با خبرنگار مهر با شره به حمله اخیر آمریکایی-صهوینیستی اظهار داشت: خداوند میفرمایید بدانید طراحان یهود و نصارا هرگز از شما راضی نمی‌شوند تا زمانی که شما مطیع آنها نباشید؛ در دنیا حال حاضر، در این عصر زمان، رهبر شجاع فقیه با بصیرت و سیاست هیچ وقت ظلم نشده و نخواهد شد.

وی ادامه داد: ملت شریف ایران روز به روز به خاطر این موضوعات که اسرائیل جنایتکار و آمریکای خیانتکار در نظر گرفته‌اند، هوشیارتر و قوی‌تر و بیدارتر می‌شوند؛ خوشا به حال آنهایی که شربت شهادت می‌نوشند.

مولوی حسن زهی گفت: حمله رژیم غاصب صهونیستی را شدیدا عقلا، فکرا، روحا، قرآنا، و حدیثا محکوم می‌کنیم و بدانید که این‌ها نطفه‌شان همان تروریسم است و نطفه‌شان برون جنایت و خیانت کار است؛ قرآن برای ما فرمودند که سخت‌ترین دشمن شما همین یهود است.

وی بیان کرد: ما قومی هستیم اگر عزت و شرافت و کرامتی را حاصل کردیم به خاطر اسلام است و این جنایتکار خیانتکار ملتی‌هایی که در دنیا و رفتن آخر عقب نشینی کردن، آن کشور را ویران کردن؛ ملت شریف ایران برعکس، یعنی هیچ ضعیف نخواهد شد.

امام جعه اهل سنت هامون خاطرنشان کرد: ملت شریف ایران روز به روز بیدارتر و آگاه‌تر می‌شوند و تابع قرآن، حدیث، و تابع سکاندار جمهوری اسلامی ایران هستند؛ این اتحاد و انسجام و وحدت ادامه دار خواهد بود.

حمله اسرائیل؛ موجب تضعیف ایران نخواهدشد

واکنش امامان جمعه اهل سنت به حمله اسرائیل به ایران؛محکم می ایستیم

مولوی عنایت الله رسولی زاده، امام جمعه اهل سنت مینال سرباز در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به حمله مشترک اسرائیل و آمریکا به نقاطی از ایران اظهار داشت: اولاً، باید دانست که اسرائیل همواره به عنوان یک رژیم جنایتکار و خیانتکار شناخته شده است؛ این رژیم از ابتدای تشکیل خود، همواره دست به جنایات مختلفی زده است و هیچ‌گاه از اقدامات خود پشیمان نشده است؛ از جمله این جنایات می‌توان به کشتار فلسطینی‌ها، تجاوز به حریم کشورهای همسایه و تلاش برای گسترش نفوذ خود در منطقه اشاره کرد.

وی افزود: در مورد حمله اسرائیل به ایران، باید گفت که این اقدام، نه تنها موجب تضعیف ایران نخواهد شد، بلکه موجب تقویت و افزایش وحدت و انسجام ملی مردم خواهد شد؛ ملت شریف ایران همواره در برابر تهدیدات و جنایات دشمنان، ایستادگی کرده و هرگز از دفاع از کشور و نظام خود کوتاه نخواهند آمد.

مولوی رسولی زاده خاطرنشان کرد: همچنین، باید به این نکته توجه داشت که قرآن کریم، یهود را به عنوان سخت‌ترین دشمنان معرفی کرده است و ما باید همواره هوشیار و آگاه باشیم تا فریب دشمنان را نخوریم؛ در این راستا، رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، همواره بر اهمیت هوشیاری و آمادگی در برابر تهدیدات دشمنان تأکید داشته‌اند.

وی در پایان تصریح کرد: ما همواره در کنار رهبر معظم انقلاب اسلامی، و تابع قرآن و حدیث هستیم و روز به روز بیدارتر و آگاه‌تر خواهیم شد؛ ما همچنین همواره از حمایت‌های خداوند متعال و همچنین از وحدت و انسجام ملی برای مقابله با تهدیدات دشمنان بهره‌مند خواهیم شد.

از وطن و ارزش های اسلامی دفاع می کنیم

واکنش امامان جمعه اهل سنت به حمله اسرائیل به ایران؛محکم می ایستیم

مولوی محمد ریگی امام جمعه اهل سنت کاروندر خاش در گفت و گو خبرنگار مهر گفت: حمله اسرائیل به ایران شرایط حساس و پیچیده‌ای را برای کشور و مردم ما ایجاد کرده است.

وی بیان کرد: به عنوان یکی از علمای اهل سنت استان، وظیفه خود می‌دانم که در این شرایط بحرانی، مردم را به وظایف شرعی و اسلامی خود آگاه کنم؛ در شرایط کنونی، وظیفه همه ما به ویژه جوانان این است که با هوشیاری و آمادگی کامل، از وطن و ارزش‌های اسلامی دفاع کنیم.

مولوی ریگی ادامه داد: دفاع از وطن و کیان اسلامی بر همه مسلمانان و حتی غیرمسلمانان واجب است؛ این وظیفه از ضروریات دین اسلام است و پیامبر گرامی اسلام (ص) نیز بر آن تاکید فراوان داشته‌اند؛ بی‌تفاوتی در برابر تهدیدات و خطراتی که متوجه کشور و نظام اسلامی است، نه تنها خلاف ادب و عرف اجتماعی است، بلکه از نظر شرعی نیز ناپسند است.

وی اظهار داشت: از همه مردم استان و کشور درخواست می‌کنم که با هوشیاری و آمادگی کامل، در برابر تهدیدات دشمنان اسلام ایستادگی کنند و از وطن و ارزش‌های اسلامی خود دفاع کنند؛ با همت و تلاش همه ما، ایران کامیاب و سربلند خواهد بود و دشمنان اسلام و ایران نابود خواهند شد.

امام جمعه اهل سنت کاروندر خاش بیان کرد: ما باید با اتحاد و همبستگی، در برابر تهدیدات دشمنان ایستادگی کنیم و از وطن خود دفاع کنیم؛ همچنین، باید با توجه به شرایط کنونی، وظایف خود را به خوبی انجام دهیم و در راه دفاع از وطن و اسلام، از هیچ تلاشی دریغ نکنیم.

کد مطلب 6761852

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