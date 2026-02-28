واکنش امامان جمعه اهل سنت به حمله اسرائیل به ایران؛محکم می ایستیم

خبرگزاری مهر - گروه استان ها: حمله اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران، واکنش‌های شدید و گسترده‌ای را در میان مقامات و علمای اهل سنت و شیعه به دنبال داشته است.

امامان جمعه اهل سنت در استان‌های مختلف ایران، به شدت این حمله را محکوم کرده و بر لزوم هوشیاری و آمادگی مردم برای دفاع از وطن و ارزش‌های اسلامی تأکید کرده‌اند.

سخت ترین دشمن مسلمانان یهود است

مولوی عبدالله حسن زهی امام جمعه اهل سنت هامون در گفت و گو با خبرنگار مهر با شره به حمله اخیر آمریکایی-صهوینیستی اظهار داشت: خداوند میفرمایید بدانید طراحان یهود و نصارا هرگز از شما راضی نمی‌شوند تا زمانی که شما مطیع آنها نباشید؛ در دنیا حال حاضر، در این عصر زمان، رهبر شجاع فقیه با بصیرت و سیاست هیچ وقت ظلم نشده و نخواهد شد.

وی ادامه داد: ملت شریف ایران روز به روز به خاطر این موضوعات که اسرائیل جنایتکار و آمریکای خیانتکار در نظر گرفته‌اند، هوشیارتر و قوی‌تر و بیدارتر می‌شوند؛ خوشا به حال آنهایی که شربت شهادت می‌نوشند.

مولوی حسن زهی گفت: حمله رژیم غاصب صهونیستی را شدیدا عقلا، فکرا، روحا، قرآنا، و حدیثا محکوم می‌کنیم و بدانید که این‌ها نطفه‌شان همان تروریسم است و نطفه‌شان برون جنایت و خیانت کار است؛ قرآن برای ما فرمودند که سخت‌ترین دشمن شما همین یهود است.

وی بیان کرد: ما قومی هستیم اگر عزت و شرافت و کرامتی را حاصل کردیم به خاطر اسلام است و این جنایتکار خیانتکار ملتی‌هایی که در دنیا و رفتن آخر عقب نشینی کردن، آن کشور را ویران کردن؛ ملت شریف ایران برعکس، یعنی هیچ ضعیف نخواهد شد.

امام جعه اهل سنت هامون خاطرنشان کرد: ملت شریف ایران روز به روز بیدارتر و آگاه‌تر می‌شوند و تابع قرآن، حدیث، و تابع سکاندار جمهوری اسلامی ایران هستند؛ این اتحاد و انسجام و وحدت ادامه دار خواهد بود.

حمله اسرائیل؛ موجب تضعیف ایران نخواهدشد

مولوی عنایت الله رسولی زاده، امام جمعه اهل سنت مینال سرباز در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به حمله مشترک اسرائیل و آمریکا به نقاطی از ایران اظهار داشت: اولاً، باید دانست که اسرائیل همواره به عنوان یک رژیم جنایتکار و خیانتکار شناخته شده است؛ این رژیم از ابتدای تشکیل خود، همواره دست به جنایات مختلفی زده است و هیچ‌گاه از اقدامات خود پشیمان نشده است؛ از جمله این جنایات می‌توان به کشتار فلسطینی‌ها، تجاوز به حریم کشورهای همسایه و تلاش برای گسترش نفوذ خود در منطقه اشاره کرد.

وی افزود: در مورد حمله اسرائیل به ایران، باید گفت که این اقدام، نه تنها موجب تضعیف ایران نخواهد شد، بلکه موجب تقویت و افزایش وحدت و انسجام ملی مردم خواهد شد؛ ملت شریف ایران همواره در برابر تهدیدات و جنایات دشمنان، ایستادگی کرده و هرگز از دفاع از کشور و نظام خود کوتاه نخواهند آمد.

مولوی رسولی زاده خاطرنشان کرد: همچنین، باید به این نکته توجه داشت که قرآن کریم، یهود را به عنوان سخت‌ترین دشمنان معرفی کرده است و ما باید همواره هوشیار و آگاه باشیم تا فریب دشمنان را نخوریم؛ در این راستا، رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، همواره بر اهمیت هوشیاری و آمادگی در برابر تهدیدات دشمنان تأکید داشته‌اند.

وی در پایان تصریح کرد: ما همواره در کنار رهبر معظم انقلاب اسلامی، و تابع قرآن و حدیث هستیم و روز به روز بیدارتر و آگاه‌تر خواهیم شد؛ ما همچنین همواره از حمایت‌های خداوند متعال و همچنین از وحدت و انسجام ملی برای مقابله با تهدیدات دشمنان بهره‌مند خواهیم شد.

از وطن و ارزش های اسلامی دفاع می کنیم

مولوی محمد ریگی امام جمعه اهل سنت کاروندر خاش در گفت و گو خبرنگار مهر گفت: حمله اسرائیل به ایران شرایط حساس و پیچیده‌ای را برای کشور و مردم ما ایجاد کرده است.

وی بیان کرد: به عنوان یکی از علمای اهل سنت استان، وظیفه خود می‌دانم که در این شرایط بحرانی، مردم را به وظایف شرعی و اسلامی خود آگاه کنم؛ در شرایط کنونی، وظیفه همه ما به ویژه جوانان این است که با هوشیاری و آمادگی کامل، از وطن و ارزش‌های اسلامی دفاع کنیم.

مولوی ریگی ادامه داد: دفاع از وطن و کیان اسلامی بر همه مسلمانان و حتی غیرمسلمانان واجب است؛ این وظیفه از ضروریات دین اسلام است و پیامبر گرامی اسلام (ص) نیز بر آن تاکید فراوان داشته‌اند؛ بی‌تفاوتی در برابر تهدیدات و خطراتی که متوجه کشور و نظام اسلامی است، نه تنها خلاف ادب و عرف اجتماعی است، بلکه از نظر شرعی نیز ناپسند است.

وی اظهار داشت: از همه مردم استان و کشور درخواست می‌کنم که با هوشیاری و آمادگی کامل، در برابر تهدیدات دشمنان اسلام ایستادگی کنند و از وطن و ارزش‌های اسلامی خود دفاع کنند؛ با همت و تلاش همه ما، ایران کامیاب و سربلند خواهد بود و دشمنان اسلام و ایران نابود خواهند شد.

امام جمعه اهل سنت کاروندر خاش بیان کرد: ما باید با اتحاد و همبستگی، در برابر تهدیدات دشمنان ایستادگی کنیم و از وطن خود دفاع کنیم؛ همچنین، باید با توجه به شرایط کنونی، وظایف خود را به خوبی انجام دهیم و در راه دفاع از وطن و اسلام، از هیچ تلاشی دریغ نکنیم.