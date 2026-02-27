به گزارش خبرنگار مهر، مولوی سید عبدالصمد ساداتی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سراوان گفت: ملت مسلمان در برابر تهدیدات آمریکا و سیاست‌های خصمانه این کشور پیروز خواهد شد و مذاکرات اخیر نشان می‌دهد که طرف مقابل توان مقابله با قدرت جمهوری اسلامی را ندارد.

امام جمعه اهل سنت سراوان با تأکید بر اهمیت پرداخت زکات و کمک به مستمندان، بیان کرد: درآمد حلال و عدالت اقتصادی از اصولی است که موجب آرامش جامعه می‌شود و تصریح کرد ملت مسلمان در برابر تهدیدات آمریکا و دشمنان اسلام پیروز خواهد شد.

وی با بیان اینکه مالی که با تلاش کسب می‌شود اگر زکات آن ادا نشود، باعث هلاکت انسان است، گفت: پرداخت زکات و صدقات همانند نماز، فرض شرعی است و بر همه ما واجب است که مستمندان، زنان بیوه و نیازمندان را دریابیم. پول حلال و درآمد پاک اساس آرامش خانواده و جامعه است و خدای نکرده اگر مال حرام به خانواده داده شود، ظلم محسوب می‌شود.

مولوی ساداتی همچنین به ضعف مدیریت برخی حوزه‌ها اشاره و بیان کرد: وقتی مدیریت ضعیف باشد، تبعات آن به جامعه منتقل می‌شود. برخی پزشکان متخصص بدون رعایت تعهد و دیانت، نسخه‌های پرهزینه تجویز می‌کنند که خیانت به مردم است و باید با قانون با این موارد برخورد شود.

وی در ادامه به مسائل بین‌المللی پرداخت و افزود: ملت مسلمان ایران در حال مبارزه با خبیث‌ترین دولت دنیا یعنی ایالات متحده آمریکا و شخص ترامپ است، اما یقین بدانیم که ملت مسلمان پیروز خواهد شد. مذاکرات اخیر نشان داده است که طرف مقابل توان مقابله با قدرت جمهوری اسلامی را ندارد. کشورهای اسلامی نباید اجازه دهند ضعف مسلمانان آشکار شود و باید از آموزه‌های پیامبر در غزوات درس بگیریم.

امام جمعه اهل سنت سراوان در پایان تاکید کرد: اگر دیگر کشورها حق دارند اورانیوم داشته باشند، ما نیز حق داریم و دعا کنیم که خداوند ضعف مسلمانان را از میان بردارد.