کامران طهماسبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی آخرین نقشه های پیش یابی هواشناسی نشان می‌دهد که طی امروز جو پایدار در استان حاکم است.

وی افزود: از امروز تا اواسط هفته آینده شاهد آسمانی صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد خواهیم بود و فردا شنبه در برخی مناطق استان وزش باد به نسبت شدید تا شدید پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس مسئول پیش بینی اداره کل هواشناسی اصفهان با بیان اینکه دما طی ۲۴ ساعت آینده بین یک تا ۲ درجه افزایش دارد، گفت: با توجه به روند کاهش دما طی روزهای آغازین هفته آینده، هفته سردی پیش رو خواهیم داشت.

طهماسبی اضافه کرد: بیشینه و کمینه دمای شهر اصفهان (مرکز استان) طی ساعات پیش رو بین ۲۰ و یک درجه سلسیوس بالای صفر نوسان دارد.

به گفته وی، خور و بیابانک با بیشینه دمای ۲۶ درجه سلسیوس بالای صفر و میمه با کمینه دمای هفت درجه سلسیوس زیر صفر گرم‌ترین و سردترین مناطق استان خواهند بود.