به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسن رستمیان در خطبه های نماز جمعه این هفته دامغان در مصلای این شهر، دانشگاه را محل پرورش دانشمندان دانست و تاکید کرد: افتخارات علمی و پژوهشی به دست دانشجویان ما رقم می خورد و از اهمیت و جایگاه والای برخوردار است.

وی با تأکید بر اینکه با نقد دانشجو شنیده شود افزود: در دانشگاه جوانانی مومن و انقلابی حضور دارند و باید دغدغه و نقدهای دانشجویان شنیده شود و مسئولان نیز باید با حضور در محیط های دانشگاهی به نقدهای دانشجویان پاسخ دهند.

امام جمعه دامغان به بحث مذاکره ایران با طرف مقابل اشاره داشت و گفت: مذاکره متفاوت تر از قبل است و آن این است که جمهوری اسلامی ایران با اقتدار در میز مذاکره حضور پیدا کرد و از موضع قدرت پایین نخواهد آمد.

رستمیان تصریح کرد: آمریکا از موضع تهدید بر سر مذاکره حضور پیدا کرد ولی جمهوری اسلامی ایران از موضع اقتدار وارد شد و با همین قدرت کار خود را ادامه می دهد.

وی با بیان اینکه جنگ امروز با دشمن در سر میز مذاکره با آمریکا است گفت: دشمن خطایی کند دست ما رو ماشه است و درسی خواهیم داد که برای همیشه برایش باقی بماند.

امام جمعه دامغان در دیگر بخش سخنان خود ضمن بیان اینکه مشکلات دامداران مورد توجه مسئولان قرار گیرد، گفت: امنیت غذایی کشور توسط دامداران تامین می‌شود و امروزه این قشر از مشکلاتی چون نهادهای دامی رنج می برند و می طلبد مسئولان در این زمینه تلاش کنند.