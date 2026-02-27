به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا عبدالرحمن مرادی در خطبه‌های نماز جمعه اهل سنت شهر کرمانشاه که در مسجد جامع این شهر برگزار شد، با اشاره به جایگاه دعا در آموزه‌های اسلامی، موضوع خطبه را دعا کنندگان محبوبان بارگاه اقدس الهی هستند عنوان کرد و به تبیین ابعاد مختلف این فریضه معنوی پرداخت.

وی با استناد به آیات ۱۸۵ و ۱۸۶ سوره قرآن کریم اظهار داشت: در آیه ۱۸۵ از نزول قرآن در ماه مبارک رمضان و واجب شدن روزه خبر داده شده و در آیه ۱۸۶ خداوند متعال به بندگان بشارت می‌دهد که هرگاه مرا بخوانند، نزدیکم و دعای دعا کننده را اجابت می‌کنم.

امام جمعه اهل سنت کرمانشاه تصریح کرد: مفسران درباره سبب نزول این آیه اقوال مختلفی نقل کرده‌اند؛ گروهی گفته‌اند برخی اعراب از پیامبر درباره دوری و نزدیکی پروردگار سؤال کردند و عده‌ای درباره بلند یا آهسته خواندن دعا پرسیدند که در پاسخ، این آیه نازل شد تا بندگان بدانند خداوند نزدیک و شنواست.

مرادی در ادامه با بیان اهمیت دعا افزود: از شیخ عز بن عبدالسلام سؤال شد آیا اگر کسی بگوید ما به دعا نیاز نداریم مرتکب گناه شده است؟ در پاسخ گفت هرکس گمان کند به دعا نیاز ندارد، دروغ گفته و مرتکب گناهی بزرگ شده است، زیرا دعا عین عبادت و مغز عبادت است و اگر کسی خود را بی‌نیاز از دعا بداند، لازمه آن بی‌نیازی از ایمان و طاعت خواهد بود.

وی با اشاره به اوقات استجابت دعا گفت: پیامبر اکرم فرموده‌اند که برای خداوند نفحات و نسیم‌های رحمت است، خود را در معرض آن قرار دهید؛ از جمله زمان اذان، هنگام سجده، وقت بارش باران، هنگام مرتب کردن صفوف نماز و جهاد، یک‌سوم پایانی شب تا سحر و نماز صبح، کنار محتضر، هنگام افطار روزه‌دار، در سفر، میان دو خطبه نماز جمعه و در شب‌های قدر از بهترین زمان‌ها برای دعاست.

امام جمعه اهل سنت کرمانشاه خاطرنشان کرد: دعای والدین در حق فرزندان، امیدواری به رحمت الهی و به کار بردن اسم اعظم خداوند از عوامل تأثیرگذار در قبولی دعاست و انسان باید با وضو، طهارت، توبه خالص، رو به قبله و با دستان بلند شده و با صدای آرام همراه با اعتراف به گناهان دعا کند.

مرادی با استناد به حدیثی از پیامبر اکرم که در منابعی چون صحیح بخاری و صحیح مسلم نقل شده است، بیان کرد: الدعاء مخ العباده، زیرا در دعا تذلل و خشوع در برابر پروردگار وجود دارد و همین روح بندگی، انسان را به مقام قرب می‌رساند.

وی به برخی ادعیه مأثور از پیامبر اشاره کرد و افزود: پیامبر بسیار دعا می‌کردند که خدایا از ناتوانی، سستی، ترس، بخل، پیری و عذاب قبر به تو پناه می‌برم و نیز از علمی که سود ندارد، قلبی که خشوع ندارد، نفسی که سیر نمی‌شود و دعایی که مستجاب نمی‌شود به تو پناه می‌آورم؛ اینها نشان‌دهنده عمق توجه رسول خدا به تربیت معنوی انسان است.

امام جمعه اهل سنت کرمانشاه ادامه داد: دعا کلید گشایش نیازمندان، محل آرامش محتاجان و پناهگاه دردمندان است و حتی اگر بنده گناهکار باشد، نباید از دعا ناامید شود، زیرا در روایات آمده است که خداوند گاه اجابت دعا را به تأخیر می‌اندازد چون دوست دارد صدای بنده‌اش را بشنود.

مرادی با اشاره به روایتی درباره یحیی بن سعید قطان گفت: نقل شده است که وی در خواب از خداوند پرسید چرا دعایم دیر اجابت می‌شود و پاسخ شنید که دوست داشتم صدایت را بشنوم؛ این روایت نشان‌دهنده محبت بی‌کران الهی به بندگان صالح است.

وی شرط مهم قبولی دعا را حضور قلب و کسب روزی حلال دانست و اظهار داشت: پیامبر فرموده‌اند خداوند دعای قلب غافل را نمی‌پذیرد و به سعد نیز توصیه کردند کسب و کار پاک و حلال داشته باش تا دعایت مستجاب شود؛ بنابراین رزق حلال تأثیر مستقیم در قبولی دعا دارد.

امام جمعه اهل سنت کرمانشاه در پایان با تذکر نسبت به برخی مسائل در سر زیارت میناباد این شهر گفت: پا گذاشتن بر قبور اموات شرعاً جایز نیست، به‌ویژه آنکه بر برخی سنگ‌ها آیات قرآن حک شده است و همچنین تجمل‌گرایی در ساخت قبور و نصب تصاویر رنگی اموات که بدعتی جدید است، شایسته نیست.

مرادی افزود: باید در برگزاری مراسم تشییع جنازه صبر شود تا مردم از دور و نزدیک بتوانند در نماز و تشییع حضور یابند و نیز در اواخر هفته از هرگونه تجمع و اعمال خلاف شرع در زیارتگاه میناباد پرهیز شود تا حرمت اموات و شعائر دینی حفظ گردد.