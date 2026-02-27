حجت‌الاسلام و المسلمین مهدی اخوان صباغ در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری برنامه محفل قرآنی امام حسنی‌ها در ورزشگاه شهدای فولاد اهواز خبر داد و اظهار کرد: این برنامه روز چهارشنبه هفته آینده، سیزدهم اسفند ماه همزمان با شب میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام ساعت ۲۰ تا ۲۳ برگزار می‌شود.

وی افزود: خوزستانی‌ها شب میلاد امام حسن را به واسطه ولادت فرزند امیرالمؤمنین و نوه پیامبر اسلام بسیار گرامی می‌دارند و این موضوع ریشه در محبت عمیق و بی‌نظیر مردم استان به اهل بیت عصمت و طهارت دارد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خوزستان توضیح داد: برگزاری این محفل بیش از هر چیز بر پایه حضور و همراهی مردم شکل گرفته و نهادهای مختلف اجرایی، امنیتی و انتظامی کمک قابل توجهی برای میزبانی از این برنامه نداشته‌اند، با این حال تلاش می‌کنیم میزبان شایسته‌ای باشیم.

حجت‌الاسلام و المسلمین اخوان صباغ بیان کرد: پیش‌بینی می‌شود استقبال گسترده‌ای از این محفل قرآنی صورت بگیرد و امیدواریم با مشارکت مردمی، شبی به یادماندنی و معنوی در اهواز رقم بخورد.