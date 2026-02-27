به گزارش خبرنگار مهر، در پی صدور هشدار سطح نارنجی از سوی اداره‌کل هواشناسی استان خوزستان مبنی بر ورود توده گرد و خاک به استان و بر اساس تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوا، تمامی مدارس و دانشگاه‌های شهرستان، فردا شنبه ۹ اسفندماه، به‌صورت غیرحضوری فعالیت خواهند داشت.

بر این اساس، آموزش مدارس در مقاطع مختلف تحصیلی از طریق بستر برنامه شاد انجام می‌شود.

همچنین از شهروندان، به‌ویژه گروه‌های حساس شامل سالمندان، کودکان و بیماران تنفسی و قلبی، درخواست شده است ضمن خودداری از تردد غیرضروری در فضای باز، توصیه‌های بهداشتی را به‌طور جدی رعایت کنند.