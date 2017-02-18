مدارس نوبت عصر برخی شهرهای خوزستان هم تعطیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، بر اثر شدت یافتن غلظت گرد و غبار در شهرهای مختلف خوزستان که باعث تعطیلی مدارس نوبت صبح اغلب شهرهای استان شده است، مدارس برخی دیگر از شهرهای استان برای نوبت عصر نیز تعطیل اعلام شده است.

بر این اساس تاکنون مدارس شهرهای اهواز، خرمشهر، آبادان، اروندکنار، مینوشهر، چوئبده، کارون، حمیدیه، باوی، اندیمشک و شادگان تعطیل اعلام شده است.

بر اساس اعلام فرمانداری دزفول، مدارس این شهرستان نیز به علت گرد و غبار تعطیل شده اند.

مدارس شهرستان های شوش، هویزه و گتوند هم بر اساس اعلام فرمانداری ها در نوبت بعد از ظهر تعطیل اعلام شد.

بر اساس اعلام فرمانداری دشت آزادگان، مدارس این شهرستان نیز به علت گرد و غبار تعطیل شده اند.

مدارس شهرهای ماهشهر و بندرامام خمینی هم بر اساس اعلام فرمانداری ماهشهر در نوبت بعد از ظهر تعطیل اعلام شد.

مدارس شهرستان های رامشیر و هندیجان هم بر اساس اعلام فرمانداری ها در نوبت بعد از ظهر تعطیل اعلام شد.

مدارس شهرستان گتوند هم بر اساس اعلام فرمانداری در نوبت بعد از ظهر تعطیل اعلام شد.

به محض دریافت اخبار جدید از فرمانداری ها در خصوص تعطیلی مدارس در این همین خبر نام شهرها اضافه می شود.