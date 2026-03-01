به گزارش خبرنگار مهر، در پی شهادت حضرت آیت‌الله‌العظمی امام سید علی خامنه‌ای (قدس سره) مردم اهواز، امروز یکشنبه در خیابان سلمان فارسی (نادری) برگزار خواهد شد.

این تجمع از ساعت ۹ صبح آغاز می‌شود.