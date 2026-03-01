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۱۰ اسفند ۱۴۰۴، ۷:۲۷

مردم اهواز امروز در پی شهادت رهبر معظم انقلاب تجمع می‌کنند

مردم اهواز امروز در پی شهادت رهبر معظم انقلاب تجمع می‌کنند

اهواز - مردم اهواز امروز یکشنبه برای ادای احترام به مقام معظم رهبری در پی حادثه شهادت ایشان در مرکز شهر تجمع می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی شهادت حضرت آیت‌الله‌العظمی امام سید علی خامنه‌ای (قدس سره) مردم اهواز، امروز یکشنبه در خیابان سلمان فارسی (نادری) برگزار خواهد شد.

این تجمع از ساعت ۹ صبح آغاز می‌شود.

کد مطلب 6762390

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