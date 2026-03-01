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۱۰ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۲۹

خزایی: راه آیت‌الله خامنه‌ای، ادامه مسیر حسین بن علی(ع) است

خزایی: راه آیت‌الله خامنه‌ای، ادامه مسیر حسین بن علی(ع) است

ورامین- نماینده مردم ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس شورای اسلامی گفت: راه آیت‌الله خامنه‌ای، ادامه مسیر حسین بن علی(ع) است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی خزایی،صبح یکشنبه، در جمع مردم ورامین، در پی شهادت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، با تأکید بر استمرار راه ولایت و مقاومت گفت: ما از همان روزهای نخست مبارزه با داعش، با دل و جان فهمیدیم که رضایت قلبی حضرت آقا با جهاد و دفاع از حریم اسلام است، ایشان هیچ‌گاه تشویق مستقیم نکردند، اما روح بزرگشان مشوق همه رزمندگان بود.

خزایی افزود: احساس مردم ما، احساس رزمندگان ما این بود که رضایت حضرت آقا در مبارزه با ظلم و تاریکی ریشه داشت. این ایمان و بصیرت در وجود ملت ایران نهادینه شده است. امروز شهادت این شخصیت الهی، تاریخ ما را ماندگارتر کرد، زیرا او مردی از جنس حسین بود و راهش تا قیام قیامت زنده خواهد ماند.

نماینده دشت ورامین با اشاره به دوره انتقال رهبری و سخنان مسئولان ارشد نظام اظهار داشت: دوره انتقال با انسجام کامل و هدایت الهی در حال طی شدن است. بر اساس تصمیم شورای محترم نگهبان، رئیس‌جمهور و رئیس قوه قضائیه، روند قانونی و شرعی ادامه دارد تا با هدایت حضرت حجت‌بن‌الحسن(عج)، مصداق جدید ولایت به امت اسلامی معرفی شود.

او در پایان خاطرنشان کرد: ما با ولایت فقیه زنده‌ایم و با خون شهدا و راه امام روح‌الله(ره) این مسیر را تا آخر ادامه خواهیم داد. امروز نظام اسلامی محکم‌تر از هر زمان ایستاده و ایران با سرفرازی راه پیشوای شهیدش را دنبال می‌کند.

کد مطلب 6762734

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