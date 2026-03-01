به گزارش خبرنگار مهر، علی خزایی،صبح یکشنبه، در جمع مردم ورامین، در پی شهادت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، با تأکید بر استمرار راه ولایت و مقاومت گفت: ما از همان روزهای نخست مبارزه با داعش، با دل و جان فهمیدیم که رضایت قلبی حضرت آقا با جهاد و دفاع از حریم اسلام است، ایشان هیچ‌گاه تشویق مستقیم نکردند، اما روح بزرگشان مشوق همه رزمندگان بود.

خزایی افزود: احساس مردم ما، احساس رزمندگان ما این بود که رضایت حضرت آقا در مبارزه با ظلم و تاریکی ریشه داشت. این ایمان و بصیرت در وجود ملت ایران نهادینه شده است. امروز شهادت این شخصیت الهی، تاریخ ما را ماندگارتر کرد، زیرا او مردی از جنس حسین بود و راهش تا قیام قیامت زنده خواهد ماند.

نماینده دشت ورامین با اشاره به دوره انتقال رهبری و سخنان مسئولان ارشد نظام اظهار داشت: دوره انتقال با انسجام کامل و هدایت الهی در حال طی شدن است. بر اساس تصمیم شورای محترم نگهبان، رئیس‌جمهور و رئیس قوه قضائیه، روند قانونی و شرعی ادامه دارد تا با هدایت حضرت حجت‌بن‌الحسن(عج)، مصداق جدید ولایت به امت اسلامی معرفی شود.

او در پایان خاطرنشان کرد: ما با ولایت فقیه زنده‌ایم و با خون شهدا و راه امام روح‌الله(ره) این مسیر را تا آخر ادامه خواهیم داد. امروز نظام اسلامی محکم‌تر از هر زمان ایستاده و ایران با سرفرازی راه پیشوای شهیدش را دنبال می‌کند.