https://mehrnews.com/x3bvGH ۱۰ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۱۷ کد مطلب 6762817 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۰ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۱۷ سراوان در سوگ شهادت مقام معظم رهبری سراوان - مردم شهر مرزی سراوان در سوگ شهادت مقام معظم رهبری عزاداری کردند. دریافت 12 MB کد مطلب 6762817 کپی شد مطالب مرتبط مولوی ساداتی: خواهان انتقام خون رهبرمان هستیم زندگی با آیه ها؛ مسابقه «روز دوازدهم» ماه مبارک رمضان اجتماع عزاداری مردم «سراوان» در هشتمین شب شهادت قائد امت برچسبها رهبر معظم انقلاب اسلامی سراوان سیستان و بلوچستان
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