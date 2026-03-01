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۱۰ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۱۷

سراوان در سوگ شهادت مقام معظم رهبری

سراوان در سوگ شهادت مقام معظم رهبری

سراوان - مردم شهر مرزی سراوان در سوگ شهادت مقام معظم رهبری عزاداری کردند.

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کد مطلب 6762817

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    نظرات

    • IR ۱۶:۰۵ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۰
      0 0
      پاسخ
      خدایا صبر نمیخوام انتقام خون پاکش. رو بگیر

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