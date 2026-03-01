به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها،حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی رستمی رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها به مناسبت شهادت امام خامنه‌ای پیام تسلیت صادر کرد، متن این پیام به شرح زیر است:



بسم الله الرحمن الرحیم

یَا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِی إِلَیٰ رَبِّکِ رَاضِیَةً مَرْضِیَّةً فَادْخُلِی فِی عِبَادِی وَ ادْخُلِی جَنَّتِی

ملت شریف و سرافراز ایران اسلامی!

خبر جانکاه شهادت مجاهد کبیر، رهبر بی‌نظیر، حکیم و شجاع انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای، قلب‌های ملت ایران، مؤمنان و آزادگان جهان را در سوگی سترگ و تاریخی فرو برد.هرچند شهادت به دست فاسدان روسیاه و جنایتکاران تحت تعقیب و طاغوت های آمریکا و اسرائیل عاقبتی ستوده برای او بود اما فقدان رهبر مجاهد بین‌المللی، که دهه‌ها پرچم پیشرفت کشور و عزت، استقلال و مقاومت را در برابر نظام سلطه برافراشته نگاه داشت، داغی التیام ناپذیر برای ملت ایران و عدالت‌خواهان و مستضعفان عالم است.

او در مقطع مهمی از تاریخ، ایران پس از عقب‌ماندگی‌های تاریخی شاهنشاهی و خسارت‌های جنگ تحمیلی را با رهبری عالمانه و حکیمانه در منطقه‌ای درگیر تجاوزات آمریکایی به کشوری پیشرفته و سرآمد در علم و توسعه و سازندگی و توان دفاعی هدایت کرد.هر شهادت، سرآغاز مرحله‌ای نوین از بالندگی و پیشرفت است.ترور رهبر شهید انقلاب اسلامی، نه خاموش‌کننده مسیر که شعله‌ورکننده‌ آرمان‌های او خواهد بود.استمرار انقلاب، تداوم حرکت تمدنی جمهوری اسلامی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های عظیم انسانی، علمی، فرهنگی و معنوی ملت ایران، ادامه راه آن امام شهید و ایستادگی در مقابل شروران عالم خواهد بود.

امروز، در فقدان جسمانی آن حکیم فرزانه، بیش از هر زمان دیگر ضرورت دارد که ملت بزرگ ایران با حفظ انسجام ملی، تقویت وحدت کلمه و پرهیز از هرگونه تفرقه، نشان دهد که راه انقلاب اسلامی قائم به شخص نیست، بلکه ریشه در ایمان، آرمان و اراده تاریخی این ملت دارد.

امروز حضور آگاهانه و مسئولانه ملت در عرصه دفاع از ایران عزیز در مقابل تجاوز آمریکا و رژیم صهیونی و تجزیه‌طلبان و در میدان‌های مختلف — از عرصه‌های علمی و فرهنگی تا صحنه‌های سیاسی و اجتماعی — تضمین‌کننده امنیت، اقتدار و پیشرفت کشور است. صیانت از دستاوردهای انقلاب اسلامی و تعمیق گفتمان استقلال و عدالت، وظیفه‌ای تاریخی بر دوش همه آحاد جامعه، به‌ویژه نخبگان و دانشگاهیان، قرار داده است.

این مصیبت عظمی را به پیشگاه ولی الله اعظم حضرت ولی‌عصر (عج)، خانواده شهیدان، ملت مقاوم ایران و تمامی آزادگان جهان تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای آن امام شهید همنشینی با اولیای الهی و برای ملت ایران صبر، بصیرت و استقامت و پیروزی مسئلت می‌نماییم.